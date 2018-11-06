Sivas'ta Bir Göl Daha Yok Oluyor

Sivas'ta su seviyesi düşerek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelen göllere Kellah Gölü de eklendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesi merkezine 3 kilometre mesafede bulunan ve 3 dönümlük büyüklüğe sahip Kellah Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor. Çevresinde bulunan Tecer dağından gelen su kaynakları ile beslenen göl, mevsiminin kurak geçmesi ve yağışların az olması nedeniyle ihtiyaç duyduğu suyu toplayamadı. İlçede tarım alanlarının sulamasında kullanılan gölün kuruması, tarım faaliyetlerini de olumsuz yönde etkiledi. Gölün kuruması ile göl yüzeyinde tuz tabakası oluştu.

İlçe sakinlerinden Halil İbrahim Köse, gölde neredeyse su kalmadığını belirtip, "Eskiden su doluydu burası. Yağmurlarda az bir şey su gelmiş. Aslında Tecer dağından gelen su buraya akıyordu. Göl devamlı doluyordu. Tarlaları da suluyorduk, hayvanlar da su içiyordu. Çok yararlanıyorduk, şimdi göl kurudu. Ot bile bitmiyor" şeklinde konuştu. - SİVAS