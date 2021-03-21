Son dakika haberleri: Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi

21.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:25

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48. yıl dönümü dolayısıyla "Anılarla Aşık Veysel" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Sivas'ta halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48. yıl dönümü dolayısıyla "Anılarla Aşık Veysel" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk ve Kongre Müzesi'ndeki serginin açılışını, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü gerçekleştirdi.

Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in bu toprakların sesini, özünü, bereketini, vatan sevgisini, hoşgörüsünü en güzel şekilde anlattığını söyledi.

Ozanın çocuk yaşta gözlerini kaybetmesine rağmen gönül gözüyle tüm insanlığa mesajlar verdiğini belirten Ayhan, "Çok kıymetli bir şahsiyete sahibiz ve onun da kıymetini biliyoruz." dedi.

Ayhan, Aşık Veysel Ozanlar Kültür Müzesi kurulması için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Ozanımızın bütün felsefesini, düşüncelerini içselleştirerek bereketli, kutlu ve aydınlık bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sergiyi gezen Ayhan, Bilgin ve beraberindekiler, müzede oluşturulan ve Aşık Veysel'in bal mumu heykelinin de yer aldığı Sivas Odası'nda da incelemede bulundu.

Aşık Veysel'i konu edinen 41 fotoğraf ve 7 resmin yer aldığı sergi, bir süre vatandaşların izlenimine açık kalacak.

Son dakika haberleri: Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi
Son dakika haberleri: Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi
Son dakika haberleri: Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi
Son dakika haberleri: Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Uraz Kaygılaroğlu Aras Bulut İynemli
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 18:47:10. #1.15#
title