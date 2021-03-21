Son dakika haberleri: Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48. yıl dönümü dolayısıyla "Anılarla Aşık Veysel" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Sivas'ta halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48. yıl dönümü dolayısıyla "Anılarla Aşık Veysel" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk ve Kongre Müzesi'ndeki serginin açılışını, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü gerçekleştirdi.

Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in bu toprakların sesini, özünü, bereketini, vatan sevgisini, hoşgörüsünü en güzel şekilde anlattığını söyledi.

Ozanın çocuk yaşta gözlerini kaybetmesine rağmen gönül gözüyle tüm insanlığa mesajlar verdiğini belirten Ayhan, "Çok kıymetli bir şahsiyete sahibiz ve onun da kıymetini biliyoruz." dedi.

Ayhan, Aşık Veysel Ozanlar Kültür Müzesi kurulması için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Ozanımızın bütün felsefesini, düşüncelerini içselleştirerek bereketli, kutlu ve aydınlık bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sergiyi gezen Ayhan, Bilgin ve beraberindekiler, müzede oluşturulan ve Aşık Veysel'in bal mumu heykelinin de yer aldığı Sivas Odası'nda da incelemede bulundu.

Aşık Veysel'i konu edinen 41 fotoğraf ve 7 resmin yer aldığı sergi, bir süre vatandaşların izlenimine açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer