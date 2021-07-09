Sivas'ta AFAD ekipleri "doğal akvaryum"u temizledi
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Sivas'ta AFAD ekipleri "doğal akvaryum"u temizledi

Sivas'ta AFAD ekipleri 'doğal akvaryum'u temizledi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan gölde AFAD ekipleri dip ve yosun temizliği yaptı.

Yüksek irtifa nedeniyle dalış sporunun en rahat öğrenileceği yerlerden olan ve her mevsim 11 derecelik su sıcaklığı ile dikkati çeken göldeki temizlik çalışmalarına AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ile AFAD İl Müdürlüğünden 5, Sivas Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma (AKEM) ekibinden 4 balık adam katıldı.

Cumhurbaşkanı kararı ile "hassas korunacak alan" olarak tescil edilen Gürün Gökpınar Gölü'nde bir süre önce de Sivas Valiliği himayesinde, bölgenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenleme çalışması yapılmıştı.

Sivas'ta AFAD ekipleri 'doğal akvaryum'u temizledi
Sivas'ta AFAD ekipleri 'doğal akvaryum'u temizledi
Sivas'ta AFAD ekipleri 'doğal akvaryum'u temizledi
Sivas'ta AFAD ekipleri 'doğal akvaryum'u temizledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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