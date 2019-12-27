Sivas'ta 61 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sivas'ta 61 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 köye ulaşım sağlanamıyor.

27.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:05
Sivas'ta 61 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden 'da 2, Gemerek'te 4, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 4 ve 'nde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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