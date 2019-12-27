Sivas'ta 61 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

27.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:05

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gemerek'te 4, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'nde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA