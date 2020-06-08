Sivas'ta 6 köyde tırtıl sürüsü tehdidi
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Sivas'ta 6 köyde tırtıl sürüsü tehdidi

Sivas'ta 6 köyde tırtıl sürüsü tehdidiSİVAS'ın Zara ilçesinde ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı.

08.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:18

Sivas'ta 6 köyde tırtıl sürüsü tehdidi

SİVAS'ın Zara ilçesinde ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı. Bölgede yaşayan köylüler ormanlık alandan köye doğru inen tırtıllar için önlem alınmasını istiyor.

Zara ilçe merkezine 70 kilometre mesafede bulunan Kardere köyü ve mezralarında, ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar inen tırtıllar bölge halkını tedirgin ediyor. Sürekli üreyen tırtıllar ayrıca bölgede bulunan bitki örtüsüne de zarar veriyor. Kardere, Evrencik, Söğütözü, Bolucan, Aşağımescit, Çaypınar köyleri ve mezralarının olumsuz etkilendiği tırtıl istilası nedeniyle meşe ağaçları başta olmak üzere birçok bitki zarar gördü. Diyarbakır'dan ihale sonucu bölgede mangal kömürü üretimi yapan 5 aileden oluşan yaklaşık 100 kişi de tırtılların tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Bölgede üretim yapamadıklarını belirten mangal kömürü üreticileri tırtılların üzerlerine tırmandıklarını ve kaşıntıya neden olduğunu söyledi. Çadırların içerisine kadar giren tırtıllar, mangal kömürü üreticilerinin eşyalarına da zarar veriyor.

'MİLYONLARCA TIRTIL VAR, BUNLAR BİZİ MAHVETTİ'

Ormanlık alanda mangal kömürü üretimi yapan Yakup Aksakal, "Tırtıllar devamlı etrafımızdalar. Ormanlık alana gidemiyoruz. Rahatça yemeğimizi yiyemiyoruz. Tırtıllar köye doğru iniyor. Şu anda ormanın tamamını neredeyse kurutmuş durumda. Buraların biran önce ilaçlanmasını istiyoruz. Milyonlarca tırtıl var. Bunlar bizi mahvetti. Şu an çalışamaz haldeyiz" dedi.

'HER ŞEYE ZARAR VERİYOR'

Köy sakinlerinden Ali Çelik ise, "Aşırı derecede tırtıl var. Ellerimiz, kollarımız hep yara oldu. Önlem alınmadı. Ormanda çalışan insanlar da perişan. Mağdur durumdayız. Bostanlara, ormana, meyve ağaçlarına her şeye zarar veriyor" diye konuştu.

Tırtıllar yüzünden zor günler geçirdiklerini belirten Erhan Kaya ise, "Biz yardım bekliyoruz. Oturduğumuz her yerde tırtıl var. Çadırlarımıza kadar giriyorlar. Üzerimizde hep tırtıl çıkıyor. Kaşıntı yapıyor. Çocuklarımıza da zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 6 köyde tırtıl sürüsü tehdidi

Kaynak: DHA

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