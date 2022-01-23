Sivas'ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (2)

'3 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI MİSAFİR EDİYORUZ'Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yer yer etkili olan tipi, fırtına ve kar nedeniyle mağdur olanların durumlarını öğrenmek ve erken müdahale için İl AFAD Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, ilçe kaymakamları ve kurum temsilcileri...

SİVAS (DHA) - '3 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI MİSAFİR EDİYORUZ'

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yer yer etkili olan tipi, fırtına ve kar nedeniyle mağdur olanların durumlarını öğrenmek ve erken müdahale için İl AFAD Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, ilçe kaymakamları ve kurum temsilcileri ile toplantı yaptı. Vali Ayhan, ilçe kaymakamlarından video konferans yolu ile görüşüp, köylerdeki son durum hakkında bilgi aldı. Toplantıya ilişkin bilgi veren Vali Ayhan "Şu an ilimizde çok yoğun bir kar yağışı olmasa da tipi ve fırtınadan dolayı birçok nokta kapanmış durumda. Gürün-Pınarbaşı arası, Kangal-Sivas arası, Kangal-Gürün arası, Kızıldağ Geçidi, Çamlıbel mevki, Ulaş-Sivas arası kapalı vaziyette. 200'e yakın araç ve yaklaşık 3 bine yakın vatandaşımızı misafir etmekteyiz. Gerekli tedbirler alındı. Üst seviyede hassasiyet göstermekteler. Birkaç lokal problemimiz var. Hasta nakilleri var. Vatandaşlarımızdan yetkililerin uyarılarına karşı hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Emniyet, jandarma, karayolları ve AFAD başta olmak üzere Kızılay, ÇEDAŞ, Telekom, UMKE ve belediye ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz" dedi. Toplantı sonrası Taşlıdere Dinlenme Tesisi'ne geçen Vali Ayhan, burada bekleyen yolcular ve sürücüler ile görüştü.?

Kangal ilçesine bağlı Arpalı köyünde de Hasan Gökay'a ait 700 koyun, tipi nedeniyle kayboldu. Suriye uyruklu 2 çoban, koyunları yemlemek için ahırdan çıkardı. Tekrar ahıra giren çobanlar, dışarı çıktıklarında koyunların olmadığını fark etti. Koyunları bulmak için araziye çıkan çobanlar da tipi nedeniyle mahsur kaldı. Çobanlar, bölgeye giden jandarma ekiplerince kurtarıldı. Kurt saldırısı nedeniyle ahırın önünden kaçtığı tahmin edilen koyunları, bulmak için çalışma başlatıldı. Bölgede ısıya duyarlı termal kamera ve dronlar ile arama yapılacağı öğrenildi. Vali Ayhan da köy muhtarı Yüksel Karatepe ve koyunların sahibi Hasan Gökay ile telefonda görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.