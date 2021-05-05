Son dakika haberleri: 5 bin çocuk bayramlıklarla sevindirilecek
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Son dakika haberleri: 5 bin çocuk bayramlıklarla sevindirilecek

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sivas Valiliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hayata geçirdiği "Mutluluklar Bizden, Bayramlıklar Sizden" projesi kapsamında kentteki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 5 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edilecek.

Sivas Valiliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hayata geçirdiği "Mutluluklar Bizden, Bayramlıklar Sizden" projesi kapsamında kentteki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 5 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edilecek.

Proje kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince araçla evlerinden aileleri ile alınan çocuklar, belirlenen bir mağazaya götürülüyor ve buradan istedikleri kıyafetler ile ayakkabıları almaları sağlanıyor.

Çocukların alışveriş yaptığı mağazada mutluluklarına ortak olan Sivas Valisi Salih Ayhan, buradaki açıklamasında, ramazan ayının iklimine uygun şekilde sosyal projelere devam ettiklerini söyledi.

Ayhan, birçok ihtiyaç sahibi ailenin yeme, içme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için bütün kurumlarla gayret gösterdiklerini belirterek, "Şehrimizin hayırseverlik geleneği ve kurumlarımızın hassasiyetiyle 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla en güzel projelerden birini de hayata geçiriyoruz." dedi.

Özellikle çocuklara yönelik her projenin anlamlı olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Çünkü çocuklarımız gülerse dünya güler, çocuklarımızın mutluluğu ailelerin mutluluğu demektir. Onları hem ruhen hem bedenen beslemek, doyurmak bizim vazifemiz. Dolayısıyla il genelinde de 5 binin üzerinde evladımız, bayram öncesi gruplar halinde Vefa Sosyal Destek ekiplerimizin koordinesinde evlerinden alınıyor. Buraya getiriliyorlar, istedikleri kıyafeti, elbiseyi ve ayakkabıyı aldıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. İl genelinde 5 bin çocuk olacağını düşünüyoruz. Hayırseverlerimizin, iş insanlarımızın desteğiyle çocuklarımızı mutlu etmek için çalışmaktayız. 'Mutluluklar Bizden, Bayramlıklar Sizden' isimli projemizi inşallah kurumsallaştıracağız."

Son dakika haberleri: 5 bin çocuk bayramlıklarla sevindirilecek
Son dakika haberleri: 5 bin çocuk bayramlıklarla sevindirilecek
Son dakika haberleri: 5 bin çocuk bayramlıklarla sevindirilecek
Son dakika haberleri: 5 bin çocuk bayramlıklarla sevindirilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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