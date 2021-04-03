Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği
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Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği

Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel
Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği

KORONAVİRÜS risk haritasında ilk kez 'çok yüksek riskli' iller arasına giren Sivas'ta, hafta sonu kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

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KORONAVİRÜS risk haritasında ilk kez 'çok yüksek riskli' iller arasına giren Sivas'ta, hafta sonu kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar, 4 hafta sonra yeniden boş kaldı.

Koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasına girince 58 kentin bulunduğu kırmızı kategoride yer alan Sivas'ta da hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kentte hafta içi yoğunluğu ile dikkat çeken Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ve Sirer Caddesi'nde 4 hafta sonra tekrar sessizlik hakim oldu. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar, boş kalırken, polis ekipleri de oluşturdukları uygulama noktalarında denetim yaptı. Muaf olanlar dışında, kent merkezinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi.


Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği
Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği
Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği
Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği
Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği
Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği
Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği
Sivas'ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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