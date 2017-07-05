Sivas'ta 18 Sanıklı Fetö Duruşmasına Devam Edildi

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, doktor ve akademisyenlerden oluşan 18 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 11 aydır firari olarak aranırken önceki gün yakalanan sanıklar Veysel T. ile Ramazan B. de katıldı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında doktor ve akademisyenlerden oluşan 9 tutuklu 18 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Sanıklar 7 ay önce Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Davanın bugün yapılan beşinci duruşmasına tutuklu sanıklar Ümit Erkan U., Sefa G., Ahmet Ali K., Ömer C., Fikret Ö., Harun D., Erol P., Durmuş T. ile tutuksuz yargılanan Adnan G., Ferruh B., Yıldırım T., Salim Y., İsmail Önder U. ve Alparslan B. ile uzun süredir firari olarak aranırken önceki gün saklandıkları evde yakalanan Veysel T. ile Ramazan B. ve sanık avukatları katıldı. Daha önce ifadesi alınan tutuksuz sanık Ferda T. ise duruşmaya katılmadı.



GÖZYAŞLARIYLA İFADE VERDİ



Mahkemede ifade veren tutuklu sanıklardan Harun D. toplamda 57 kişiye usulsuz olarak işsizlik maaşı bağlanmakla suçlandığı ve bu maaşların FETO/PDY'ye aktarılması ile ilgili suçlamalara yanıt verdi. Harun D. "Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Bu eylemleri gerçekleştirmedim. Terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir gizli toplantılarına katılmadım. Hakkımda verilen ifadeler asılsızdır. Bu örgüt içerisinde yer almadım. Okulda müdür yardımcısı görevindeydim. Müdüre hiçbir zaman vekalet etmedim. İşsizlik maaşıyla ilgili hiçbir ödenek almadım. Devleti zarara uğratmadım, yönlendirme yapmadım. Hakkımdaki hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bu duruşmada sadece ben cezalandırılmıyorum, bakmakla yükümlüğü olduğum eşim ve çocuklarım da cezalandırıldı" dedi. Harun D. ifadesini verirken gözyaşlarına hakim olamadı.



11 AYDIR FİRARİYDİ



11 aydır firari olan ve 2 gün önce polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan Ramazan B. ise duruşmada verdiği ifadede terör örgütü üyesi ve yöneticiliği olmayı reddetti. Doktorlar imamı olduğu ileri sürülen Ramazan B. "İddianameden yeni haberim oldu. Savunmamı dosyayı okuduktan ve avukatımla görüştükten sonra yapacağım" dedi.



ÜZERİNDEN BYLOCK ŞİFRESİ ÇIKTI



2 gün önce polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan örgütün sözde 'üniversite ve akademisyenler imamı' olduğu öne sürülen Veysel T.' de savunmasını yaptı. Yakalandığında üzerinden Bylock kullanıcı adı ve şifresi çıkan Veysel T. terör örgütü üyesi suçlamalarını kabul etmedi. Veysel T. "Müslümandan terörist, teröristten de müslüman olmaz. Bu yapının terörist bir yapı olduğunu bilmiyordum. Devlette bu yapıya destek veriyordu. Devlete gönül koyuyorum çünkü bizi uyarması gerekiyordu. Önceden suç olduğunu bilmiyordum. Benim kökenim ülkücü, ortaokulda din kültürü öğretmeniyim. İmam Hatip Lisesinden itibaren çeşitli yerlerde sohbet, konferans verdim. TV, radyo programlarına katıldım. İddianamedeki sanıkların beni sohbette gördükleri doğrudur. Ben sadece sohbet verdim. Terörist değilim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Mahkeme heyetinin Veysel T'ye 11 aydır neden firari olduğunu sorması üzerine ise Veysel T. "Çok ciddi sağlık problemlerim var tedavilerim için ve OHAL'in kalkmasını beklememden dolayı teslim olmadım" dedi. Mahkeme heyetinin Veysel T.'ye üzerinden çıkan Bylock kullanıcı adı ve şifresinin çıktığı notunu sormasına ise Veysel T. "Ben teknoloji özürlüyüm. Telefondan mesaj dahi çekmesini bilmiyorum. Ancak ileride belki kullanabilir miyim diye bu notu yazmış olabilirim. Ama ben Bylock kullanmadım" dedi.



Tutuklu ve tutuksuz sanıklar eski ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek tahliye isteğinde bulundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca yakalanarak duruşmaya ilk kez getirilen Veysel T. ve Ramazan B.'nin de tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 27 Eylül'e erteledi. - Sivas