Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Sivas'ta kent merkezi Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program 15 Temmuz anı defterinin imzalanması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilip 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterisi yapıldı. Video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması dinlendi.

"251 şehidimizin hiçbirini asla unutmayacağız"

Sivas Valisi Salih Ayhan, 251 şehidin hiçbirini asla unutmayacaklarını belirterek, "Tarih boyunca birçok ihanetlerle karşılaşan milletimiz 15 Temmuz 2016'da aşağılık bir ihanetle daha karşı karşıya gelmiştir. 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ı, 16 yaşındaki Engin Tilbaç'ı 36 yaşındaki hemşerimiz Halil Kantarcı'yı, 38 yaşındaki komiser Zeynep Sağır kızımızı, 63 yaşındaki Ümit Güder'i, Münir Murat Ertekin'i unutmayacağız. Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halis Demir'i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk'ü unutmayacağız. Her yaştan her meslekten, çoğunun salaları son nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizin hiçbirini asla unutmayacağız. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle hiçbir gücün eli devletimize ulaşamayacaktır" dedi.

"Milletimiz o gün 40 yıllık planı alt üst etti"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yaptığı konuşmada, milletin o gün 40 yıllık planı alt üst ettiğini söyleyerek, " 15 Temmuz aslında bizim göz bebeğimiz, Peygamberimizin ismini verdiğimiz Mehmetçik başta olmak üzere güvenlik kuvvetlerimize, emniyetimize, adliyemize, üniversitelere, sivil toplum örgütlerine 40 yıldır hain planlarla sızan bir avuç hain Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının bu milletin iradesine bu milletin geleceğine, bu milletin istiklaline, istikbaline ve bu milletin birliğine beraberliğine alçakça kastetmeye kalktıkları günün adıdır. Milletimiz o gün 40 yıllık planı alt üst etti. O açıdan 15 Temmuz'un Cuma akşamı mübarek günde başlatılan bir karanlık yüzü var bir de o karanlığı aydınlığa ulaştıran, milletimizin gücüyle, milletimizin liderinin çağrısına uyup meydanlara çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran ikinci bir yüzü vardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü solistlerinin kahramanlık türküleri konseri yapıldı. - SİVAS

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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