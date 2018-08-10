Sivas Sivas'ta 5 Yıldızlı Hayvan Barınağının Açılışı Yapıldı Hd

Sivas'ta 5 yıldızlı hayvan barınağının açılışı yapıldı

SİVAS'ta Türkiye'nin en büyük barınaklarından biri olarak planlanan ve yapımı tamamlanan yeni Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilete Merkezi ve Hayvan Oteli düzenlenen törenle açıldı.

Sivas Belediyesi tarafından Seyfebeli mevkisine inşa edilen Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilete Merkezi ve Hayvan Oteli tamamlandı. 2005 yılında yapılan hayvan barınağının yetersiz kalmasından dolayı yeni bir proje başlatan Sivas Belediyesi, başıboş hayvanların hem doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi, hem de rehabilite edilmesini amaçladı. Proje için Seyfebeli mevkinde 22 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli için kısa süre önce hizmete alındı. Başıboş hayvanların dışında, sahipleri şehir dışına çıkacak olan evcil hayvanları da misafir edecek tesiste hayvan hastanesi, hayvan oteli, otoparklar ve yeşil alanlar da yer alıyor. Sosyal alanlarıyla dikkat çeken ve ziyaretçiler için dinlenme, çay-kahve içebilecekleri mekanlar da bulunurken kompleks toplam 7 milyon liraya mal oldu. Tesis için bugün resmi açılış programı düzenlendi. Açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı ve çok sayıda hayvan sever katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Davut Gül, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Sık sık dile getiriliyor. Büyük devlet olma iddiası. Büyük devlet olurken arabalarla, binalarla, harcamalarla olunmuyor. Eğer devlet olarak siz hayvanlarınıza sahip çıkıyorsanız, çocuklarınıza sahip çıkıyorsanız, doğanıza sahip çıkıyorsanız, şehrinize sahip çıkıyorsanız ve buna para harcıyorsanız siz büyük devletsiniz demektir. Buraya 7-8 milyon para harcandığından bahsedildi. Aslında bu rahat harcanan bir para değil. Sivas ölçeğindeki bir şehre çok büyük bir para. Ama demek ki hayvanlara verilen değer öncelik sıralamasında verilen önemi de gösteriyor dedi. AK Parti Milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci de, böyle bir hizmetin kente kazandırılması nedeniyle belediyeye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, Bu dünya sadece insanlar için var edilmedi. Bu dünyanın sahibi sadece insanlar değil. Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlıların bu dünyada bizler gibi huzur içerisinde, refah içerisinde yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız dedi. Konuşmaların ardından Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilete Merkezinin açılışı il protokolü tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından hayvan severler merkezi gezdi.