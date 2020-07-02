SİVAS Rektör, lösemi hastası Ahmet'in diplomasını evine götürdü
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SİVAS Rektör, lösemi hastası Ahmet'in diplomasını evine götürdü

Rektör, lösemi hastası Ahmet'in diplomasını evine götürdüSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü'nden bu yıl mezun olan lösemi hastası Ahmet Turan Gültekin'in (26) diplomasını, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız evine götürüp teslim etti.

02.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:53

Rektör, lösemi hastası Ahmet'in diplomasını evine götürdü

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü'nden bu yıl mezun olan lösemi hastası Ahmet Turan Gültekin'in (26) diplomasını, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız evine götürüp teslim etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde okurken 2015 yılında lösemi hastalığı teşhisi konulan Ahmet Turan Gültekin 2'nci sınıfta okuduğu bölümü dondurarak Sivas'a geldi. Aynı yıl içinde kız kardeşi Melike Gültekin'den (22) ilik nakli yapıldı. İlik nakli sonrası sağlığına kavuşan Gültekin, 2016 yılında ise yeniden lösemi hastalığına yakalandı. Daha sonra tekrar üniversite sınavına giren Gültekin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Bölmü'nü kazandı. Kazandığı bölümü başarıyla bitiren Gültekin'in diplomasını, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız verdi. Gültekin'i evinde ziyaret ederek diplomasını takdim eden Prof. Dr. Yıldız, öğrenciyi tebrik etti. Rektör Yıldız'a Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı da eşlik etti.

'İNŞALLAH GÜZEL YERLERDE GÖRÜRÜZ'

Engellerin hiçbir şeye engel olamayacağını belirten Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Farklı illerde yaşayan öğrencilerimize diplomalarını gönderiyorduk. Şehirde de engelli bir kardeşimize diploma vermek istedik. Ahmet Turan kardeşimiz çok başarılı. Okulu 93'le bitirmiş. Geldik aileyle tanıştık, kendisine de diplomasını takdim ettik. Biz engellerin hiçbir şeye engel olmayacağını biliyoruz. Bu kardeşimiz engeline rağmen, rahatsızlığına rağmen bu okulu çok iyi bir dereceyle bitirmiş. İnşallah bundan sonra da bir işe girebilirsiniz. Bu başarıyla zaten gireceğini düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel yerlerde görürüz dedi.

'HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMESİNLER'

Ahmet Turan Gültekin ise, Kardeşimden yüzde yüz uyumlu ilik tuttu ve ilik nakli oldum. Daha sonra 6-7 ay iyileşme aşamasındayken hastalık tekrar etti. Tekrardan birkaç tedavi aşaması yaşadım. Sonrasında yapılan tedavilerle buralara kadar geldik. 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitime başladım. 2'nci sınıf öğrencisiydim, dönemi bitirmek üzereydim. Büt sınavlarına gireceğim sırada hastalığım boy gösterdi. Hastalık yüzünden başka şehirde okuyamayacağımı anladım. O yüzden tekrar sınava hazırlandım. Önlisans okuyabileceğim bölümleri yazdım ve bu bölüm geldi. Memleketimde olduğum için zorluk çekmedim. Diğer engelli arkadaşlar hiçbir zaman vazgeçmesinler. Üzüntüye, kaygıya gerek yok, yukarıda Allah var diye konuştu.

SİVAS Rektör, lösemi hastası Ahmet'in diplomasını evine götürdü

Kaynak: DHA

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