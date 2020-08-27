SİVAS Prof. Dr. Dilci Şiddet içerikli oyunlar, kadın cinayetlerini tetikliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİVAS Prof. Dr. Dilci Şiddet içerikli oyunlar, kadın cinayetlerini tetikliyor

Prof. Dr. Dilci: Şiddet içerikli oyunlar, kadın cinayetlerini tetikliyorSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr.

27.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:38

Prof. Dr. Dilci: Şiddet içerikli oyunlar, kadın cinayetlerini tetikliyor

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, şiddet içerikli çizgi film, oyunlar ile sosyal medya bağımlılığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Dilci, şiddet içerikli oyunların özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, "Yaptığımız çalışmalara göre cinayet işleyen, özellikle kadın cinayeti, kadın şiddeti arkasında bu tür oyunları görüyoruz." dedi.

SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs pandemisi sonrası dijital, sosyal medya ve şiddet içerikli oyunlara yönelik bağımlılıkla ilgili DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

'KADIN ŞİDDETİNİN ARKASINDA BU OYUNLAR VAR'

Prof. Dr. Dilci, şiddet içerikli oyunların özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, şunları söyledi:

Koronavirüs sürecinde yapmış olduğumuz araştırmaya göre Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği olarak gerek yetişkinlerde gerek çocuklarda yüzde 116'lık artış sonucuna ulaştık. Yani iki katının üzerinde bir artış var. Dijital mecralar haliyle EBA üzerinden veya yine evde kalma sürecindeki sokağa çıkmanın kısıtlandığı dönemlerde daha yoğun bir şekilde dijital temas gerçekleşti. Dijital mecralarda ister sosyal medya olsun ister bilgisayar ortamı veya cep telefonu üzerindeki oyunlar üzerinde yoğunlaşmaları çok gördük. İçeriğinde ne olur diye sorarsak, bildiğiniz üzere mavi bebek, mavi balina, momo, pubg gibi daha çok uzak doğu türevli oyunlar 35 yaş altı gençliğimizin özellikle erkeklerde yüzde 56 oranında gün içerisinde 4-5 saatin üzerinde sürekli oyun oynadıklarını gözlemledik. Kızlarımızın da yine yüzde 18 oranında bu pubg denen uzak doğu kökenli oyunlarla temas halinde olduklarını gördük. Momo tabi ki Arjantin gibi yine Güney Amerika ülkelerine ait bir oyunken mavi balina Rusya türevli bir oyundur. Dolayısıyla bunlar çocuklar üzerinde haliyle sistematik bir takım hormonal basınç altında davranış değiştirmeye dönük uygulamalar içermektedir. Gençlerde bildiğiniz üzere intihara kadar giden fakat intihar olmasa bile uyumsuz davranış, gerçek hayattan kopuş ve gerçek hayatın yönlerini algılayamayan, gerçek hayatı içselleştiremeyen, ayakları yere basmayan, isyankar, tepkici ve toplumu tehdit eder noktaya gelmiştir. Bu konuda bir çok aile bana ulaşıyor. Çocuğu ile ilgili odaların kapılarını kilitleyerek yattıklarını ve bilgisayarın, cep telefonunun başından, oyunun başından kaldıramadıklarını söylüyorlar. Son zamanda biliyorsunuz görünmeyen bir neden ama sizin aracılığınızla bunu söyleyebilirim. Bizim yaptığımız çalışmaya göre cinayet işleyen özellikle kadın cinayeti, kadın şiddeti arkasında da bu tür oyunları görüyoruz. Nitekim bununla ilgili yaptığımız, görüştüğümüz bu cinayetlerin olduğu ailelerde genelde bu tür filmler izlendiği ve şiddet içerikli oyunlar özellikle pubg gibi 'hayatta kalman için öldürmen gerekir', 'öfken anında öldürmen gerekir' gibi oyunlar var. İçerisinde biraz şiddet besleyen her genç bu tür şiddet türevli öldürücü silahlarla oyunlar oynamaktadır. "dedi.

'MİLLİ KÜLTÜRE UYGUN OYUNLAR TERCİH EDİLMELİ'

Şiddet içerikli oyunların Türkiye'de kaldırılmasa bile milli ve yerli oyunların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Milli kültüre uygun oyunlar tercih edilmeli. Bu yabancı oyunlar ile ilgili sosyal medya veya dijital mecra aracılığıyla zaten mecliste de bu konuyla ilgili düzenlemeler yapıldı ki engellenebilir veya yasaklanabilir. Diğer taraftan aile içerisinde yeterli ilgiyi görmemiş, sevgi ve ilgi yoksunu çocuklar, başı boş çocuklar veya bilinçsiz aile çocukları kendini boşlukta hissederek burada bir arayış içerisine, bir kimlik tescilleme çabasına girebilmektedir. Elde ettiği puanlar veya muhatap olunan kişilerle yani insanın iletişim kurması en doğal ihtiyaçtır. Kendisine önem verilmesi, ismiyle hitap edilmesi gibi. Yani sosyal çevrede Türk kültüründe böyle bir şey yoktu ama son zamanlar da dijital nesnelerle hapis olarak insanlar yalnızlaştı ve yabancılaştı. En büyük ihtiyaç ilgi ve sevgi ihtiyacıdır. "diye konuştu.

'GELECEĞİN GANGSTERLERİNİ YETİŞTİREBİLİRİZ'

Dijital bağımlılığın ve şiddet oyunlarının bir beka sorunu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dilci, "Bu ilgi ve sevgi ihtiyacını bu tür mecralar da tatmin etmeye çalışan çocuk zamanla kişilik ve karakterinde bir yer değiştirme söz konusu olacağı için toplumsal gelecek adına geleceğin gangsterlerini yetiştirebiliriz. Bu nedenle devletimiz hukuki düzenlemeyi yaparak alt yapı ve gerekli yasaklayıcı önlemleri alarak, bu konuda aileleri bilinçlendirmelidir. Bu bir beka sorunudur. Ben bu alanda çalışan bir bilim insanı olarak naçizane geleceğin bir beka sorunu olduğunu düşünüyorum. Dijital mecralardaki sunumlar kontrol edilmelidir. Aileler de önlerine konulan her türlü çizgi filmi ya da medya sunumunu çocuklarına vermemelidir. "ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise çizgi film, sosyal medya ve dijital oyunların devlet tarafından kontrol altında tutulması ve denetlenmesi gerektiğini söyledi.

SİVAS Prof. Dr. Dilci Şiddet içerikli oyunlar, kadın cinayetlerini tetikliyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Politika
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak Ekonomi
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti...
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin Güncel
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber Magazin
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi Dünya
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Güncel
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 4 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 4 ölü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
İşlek caddeleri trafiğe kapatan magandalar terör estirdi
İşlek caddeleri trafiğe kapatan magandalar terör estirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı dünkü sert sözleri sonrası Türkiye Akdeniz'de atış eğitimi yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı dünkü sert sözleri sonrası Türkiye Akdeniz'de atış eğitimi yapacak
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
NBA'deki tarihi boykot sonrası James'in Trump ile ilgili paylaştığı küfürlü twit gündem oldu
NBA'deki tarihi boykot sonrası James'in Trump ile ilgili paylaştığı küfürlü twit gündem oldu
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Halit Ergenç Deniz Akkaya Demet Özdemir Defne Samyeli
Spor Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kız Ateş Eylül Ankara
Şu an buradasınız: SİVAS Prof. Dr. Dilci Şiddet içerikli oyunlar, kadın cinayetlerini tetikliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 10:38:08. #1.15#
title