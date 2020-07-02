Sivas olaylarının 27. yılı - SİVAS (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas olaylarının 27. yılı - SİVAS (2)

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

02.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:16

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Ayhan, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Sivas Valiliği önünden yürüyerek İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler, burada, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı, dua etti.

Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 yıl önce 2 Temmuz 1993'te emin şehir, birlik ve beraberliği, kardeşliği özümsemiş bu güzel şehirde bir provokasyon neticesinde 37 vatandaşın vefat ettiğini anımsattı.

Öncelikle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Ayhan, "Mekanları cennet olsun. Öncelikle Sivas'ın tarihine baktığımız zaman kadim bir şehir, derinliği olan bir şehirdir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ilim irfan merkezi olmuş, Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı olan bu sultan şehir maalesef o dönemin konjonktürünü düşündüğümüz zaman böyle müessif bir olay olmuştur. Asla Sivas'a ve Sivaslılara mal edilmesi mümkün değil." dedi.

O dönemdeki şartlara bakıldığında ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik derin provokasyonlar planlandığına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"O dönem yüreğimiz yandı, acı hissettik. Bu acı, sadece bir grubun, bir kişinin değil, bazı grupların değil, Sivas'ımızın, tüm ülkemizin acısıdır. 27 yıl boyunca da bu acı bizi ayrıştırmadı, bütünleştirdi, beraberliğimizi de daha da pekiştirmiş oldu. Dolayısıyla bu anmamızda amacımız genel anlamda acımızı paylaşarak bu acı üzerinden de birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek bir daha böyle müessif olayların olmamasını sağlamaya çalışmaktır. Olmayacağına da inanmaktayım. Artık milletimiz ferasetli, basiretli. Hiç kimse birbirini ötekileştiren bir anlayış içerisinde olmadı, olmayacaktır. Sevgiyi, huzuru, barışı, kardeşliği ekmek ve bunu beslemekle mükellefiz."

"Sivas ve katlim kavramlarını birlikte kullanmayalım"

Vali Ayhan, Sivas ve katliam kavramlarının hep bir arada kullanılmaya çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Asla, milyonlarca Sivaslıya bunun mal edilmesinin, bu şekilde imanın dahi onları şiddetli şekilde rahatsız ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Basın kuruluşlarımızdan da bunu özellikle rica ediyorum. Bu iki kavramı asla bir arada kullanmamanızı istirham ediyorum. Çünkü doğru kavramlar değil. Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı olan bir şehrin önüne de arkasına da katliam kavramı kullanmak büyük bir sorumsuzluktur diye düşünmekteyim. Sivas Valisi, devletin valisi olarak ve Sivaslıları temsil eden birisi olarak da bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Bundan sonra bu acımızı paylaşacağız, bu acı tüm Sivas'ın, bu dert tüm ülkenin derdi, bu acı tüm insanlığın acısı çerçevesinde değerlendirip daha da güçlenerek, birlik ve beraberliğimizi daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda katılımla anma yapıldı

Bu sene anmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında farklı olduğunu dile getiren Ayhan, "Kovid 19'la mücadele kapsamında geçmiş yıllara nazaran az katılımlı ama öz katılımlı, acımızı da unutmayacak şekilde bir anma programı icra edildi. Bu hassasiyetimize kulak veren, destek olan vakıflarımıza, derneklerimize, katılımcılara teşekkür ediyorum. Biz de protokol olarak, sivil toplum örgütleri olarak siyasi parti il başkanlarımızla biraz dar çerçevede ama o acıyı da unutmayacak şekilde programı icra ettik. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Metanetle, suhuletle güzel bir süreçle hiçbir olumsuzluğa mahal vermeden inşallah bu günü de atlatmış olacağız." diye konuştu.

Ayhan, anma programının gelecek yıllarda tertip komitesi ile Sivas'taki kamu otoritelerinin birlikte program yapacağı şekle dönüştürülmesi gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

"Gönlümüzdeki sevgi tohumlarını ekmek için geliyoruz buraya"

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de 2 Temmuz ve 5 Temmuz 1993'te dünyada benzeri görülmemiş çok acı olaylar yaşandığını, bunların hem Türkiye hem insanlık için birer karar leke olduğunu vurguladı.

"Madımak'ta yaşanan katliam, Başbağlar'da yaşanan katliam, Çorum ve Maraş'ta yaşanan katliamı yapan eller, aynı ellerdir" diyen Döner, "Biz bunu çok iyi biliyoruz. Biz her sene buraya gelirken Sivas'tan seslenerek söylüyorum, kin, nefret, cebir ve şiddet tohumlarını değil, gönlümüzdeki sevgi tohumlarını ekmek için geliyoruz buraya. Sivas'ımıza gelirken o gönlümüzü açarak geliyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum, o gözleri kör olanlar, gönülleri kapalı olanların da gözlerinin ve gönüllerinin açılacağını çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Döner, tarihte acı olayların yaşandığı Sivas'ın, Erzincan'ın, Çorum ve Kahramanmaraş'ın kadim şehirler olduğunu dile getirdi.

"Biz buradan Başbağlar'a gideceğiz"

"Bu sevgiyle, barışla, hoşgörüyle uzanan ellerimiz Kerbela şehitlerinin elleridir, ehlibeyt dostlarının elleridir" diyen Döner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu elleri tutun, bu elleri hep beraber tutalım. Bu ülkeyi çocuklarımıza, gelecek nesillerimize barış içerisinde, hoşgörü içerisinde yaşayacakları bir ülke olarak armağan edelim. Biz buradan Başbağlar'a gideceğiz, oradaki canlarımızı da anacağız. İnancımız gereği, hiçbir inanç kendi inancımız dahil, insanın insan tarafından öldürülmesine asla izin vermez. Bu insanlığa da aykırı, insanlık onuruna da aykırı. Bu topraklarda Aşık Veyseller, Pir Sultan Abdallar yetişti. Onlardan sevgi ve hoşgörü dışında hiçbir kelime duymadık. Biz onların sevgisiyle yoğrulmuş, onların hoşgörüsüyle yoğrulmuş bir neslin çocuklarıyız. Sivas topraklarının çocukları olarak sesleniyoruz. Sevgiyle, hoşgörüyle beslenen toprakların çocukları olarak sesleniyoruz. Bu ülkede artık bu tarz olaylar yaşanmasın. Madımak'ın acısını da sevgimizle hoşgörümüzle hep beraber unutturalım. Burayı da Sayın Valimden izin alarak söylüyorum. Burayı bir insanlık müzesi haline getirelim. Kendimizin terbiye edileceği bir insanlık müzesi olarak dizayn edelim. Buraya gelen insanlar Sivasımızın kardeşliğini, hoşgörüsünü, sevgisini görsün. Sivaslının mayasında olan hoşgörüyü görsün."

Sivas olaylarının 27. yılı - SİVAS (2)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Haber
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Haber
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Haber
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor Haber
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Cem Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Ali Koç İrfan Buz Bülent Uygun Cüneyt Çakır Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Ankara Ak Parti Futbolcu
Şu an buradasınız: Sivas olaylarının 27. yılı - SİVAS (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 13:49:46. #1.15#
title