Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri almanakta toplandı
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Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri almanakta toplandı

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü Yıl Etkinlikleri kapsamında kentte yapılan etkinlik ile 4 Eylül Sivas Kongresi'nin önemini anlatan makaleler almanak haline getirildi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri almanakta toplandı
15.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:55

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü Yıl Etkinlikleri kapsamında kentte yapılan etkinlik ile 4 Eylül Sivas Kongresi'nin önemini anlatan makaleler almanak haline getirildi.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, '100 Yıl Önceki Ruhla' sloganıyla her kesime hitap eden faaliyetlerin yer aldığı almanak, 384 sayfadan oluştu. Kültürden sanata, edebiyattan spora, eğitimden çevreye, teknolojiden sosyal hayata, ulaşımdan tarıma, sanayiden ekonomiye kadar hemen hemen her alanda birçok faaliyet kitaba dönüştü. 'Tarihe Not Düştük' sayfası ile başlayan almanakta 100'üncü yıl için hazırlanan pul da yer aldı. Etkinliklerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Gardaşlık Festivali, Kitap Günleri, Orta Anadolu Ekonomi Forumu, Sivas Kongresi Belgeseli, 4 Eylül Marşı, Sivas İçin Söyle klibi, İlk Adım ve Paşa Pınarı Anıtı açılışı ile ilçelerdeki faaliyetlerinde bulunduğu kitap, Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda hazırlandı.

Huv baskı ile kuşe kağıda, 2500 adet basılan kitaba karekod uygulaması da eklenip öncelikle kütüphanelere gönderildi. Almanağın Genel Yayın Koordinatörlüğünü İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Uçar yaparken, Genel Yayın Yönetmenliğini ise Ahper Nuri Delican üstlendi. Kitapta İbrahim Yasak, Mehmet Ali Erdoğan, Yücel Mutlu, Süleyman Beyoğlu, İsmet Türkmen, Fatih Dervişoğlu, Yücel Mutlu, Salim Gökçen, Kemalettin Kuzucu, Ahmet Necip Günaydın, Salih Şahin, Faruk Şahin, Haluk Selvi, Müjgan Üçer'in de makalelerine yer verildi.'BU GURUR EBEDİYETE TAŞINACAK'Kitabın sunuş yazısında görüş ve düşüncelerini aktaran Sivas Valisi Salih Ayhan, milli mücadelede Sivas'ın önemine vurgu yaptı. Atatürk'ün 'Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi' ifadesini öne çıkaran Vali Ayhan, Sivas'ın Milli Mücadeledeki yeri ve önemine işaret etti. Sivas Kongresi'nde alınan kararların usul ve esas olarak demokratik ve milli devletin habercisi olduğunu anlatan Vali Salih Ayhan, "Kongre ile Türk Milleti kendi kaderine yön vermiş, vatanın bölünmez bütünlüğü zihinlere kesin bir şekilde yazılmıştır. Bu süreç zarfında 108 gün Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayarak Kurtuluş Savaşı'na yön veren Sivas, 'Cumhuriyet Kenti' unvanını da hak ederek, tarihte önemli bir yere sahip olmuştur. Ulusal bir kimliğe sahip olan Sivas Kongresi 100'üncü yılında bu onur ve gururu ebediyete kadar taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Sivas'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve milli mücadele ruhuna vurgu yaptığını hatırlatan Vali Ayhan, "Cumhurbaşkanlığımızın genelgesi ile de kültürden sanata, spordan eğitime kadar 7'den 70'e toplumumuzun her kesimiyle 100 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun bugün de canlı tutulmasına yönelik çalışmalar ortaya konmuştur. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılının ilimize, Sivaslılara ve ülkemize yakışır şekilde kutlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın maddi manevi desteğiyle 100'den fazla etkinlik hayata geçirilmiştir. Yıl boyu süren ve Sivas'tan başlayarak milli mücadele ruhunu ulusala da taşıyarak her kesime hitap eden etkinliklerde emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim" görüşlerine yer verdi.

Başta Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi olmak üzere kaynak kitap oluşturabilecek kurum ve kuruluşlara dağıtımı devam eden kitap, ilgili bakanlıklara, 80 il valiliğine, üniversitelere, Sivaslı bürokratlara ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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