SİVAS KİTAP, EDEBİYAT VE SANAT BU RESTORANDA BULUŞTU

Sivas'ta bir süre önce faaliyete geçen bir restoran, kitap, edebiyat ve sanatı aynı noktada buluşturdu. Dünya'nın ve Türkiye'nin yakından tanıdığı yazar ve düşünürlerin isimlerinin masalara verildiği restoranda, okumaya meraklı müşteriler için kitaplık da bulunuyor. Aynı zamanda kendisi de yazar olan İşletmeci Halit Şirkan Hatay, Müşterilerin sadece cisimlerini değil, ruh ve zihinlerini de besliyoruz dedi.

Sivas'ta faaliyet gösteren ve yurt dışında hastane kurulumu işleri yapan Halit Şirkan Hatay, Sivas'tan başlayarak uluslararası marka olma hedefiyle ilk restoranını açtı. Kent merkezinde açılan restoranda bulunan 70 masaya numara yerine Leonardo da Vinci, Victor Hugo, Mozart, Nasrettin Hoca, Beethoven gibi Dünya ve Türkiye'nin önemli yazar, sanatçı ve düşünürlerin isimleri verildi. Lazer ile oluşturulan düşünür ve yazarların isimleri müşterilerin de ilgisini çekti. Hatay, ayrıca restoranın çeşitli bölümlerinde ise kitaplıklar oluşturdu. Bir çok ünlü yazarın kitaplarının yer aldığı kitaplıklarda, dileyen müşteriler okuma şansını da buluyor.

Edebiyata büyük düşkünlüğü olduğunu ifade eden işletme sahibi Halit Şirkan Hatay, 'Afrika'da Aşk ve Diriliş' isimli roman yazdığını ve 50 bin baskısının yapıldığını söyledi. 2'nci ve 3'üncü kitabının hazırlığını yaptığını belirten Hatay, açtığı restoranın da çok sevdiği sanat ve edebiyat ile ilişkilendirmek için böyle bir uygulamaya gittiğini belirtti.

'ULUSLARARASI MARKA OLMAK İSTİYORUZ'

İşletmeci Halit Şirkan Hatay, kendisinin de yazarlık ve sinema ile ilgilendiğini belirterek, Kitap yazıyorum, sinema ile ilgileniyorum. Burayı yurt dışındaki iş yaptığım insanlarla kurguladık. Uluslararası bir restoran markası üretmek amacıyla mutabakata vardık. Bunun nereden başlayacağını sorduklarında ben Sivas'ta yaşadığım için Selçukluların doğuşu, bu şehirden olduğu için bu felsefeden yola çıkarak onlarda kabul ettiler. Bu tesisi 3 ay önce kurduk. Tatlarımız ve hizmetimizle uygun fiyat politikasıyla şu an gayet iyi gidiyoruz. 2'nci şubesini de İstanbul Rumeli Hisarı'nın dibine yaptık. Uluslararası marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefim Sivas'tan küresel bir gıda markası ortaya çıkarmaktır. Çıkarabileceğimize de inanıyorum dedi.

'SADECE CİSİMLERİNİ DEĞİL, RUHLARINI DA BESLİYORUZ'

Mesleği gereği 20 yıldır dünyanın yaklaşık 80 ülkesini gezdiğini anlatan Hatay, Ticaretin içerisinde olmama rağmen hiçbir zaman kitaptan sanattan kopmadım. Çünkü kitapsız ve sanatsız bir hayat hayal edemiyorum. Bir yazar olduğum için ve klasikleri sevdiğim için masalarımıza batıdan ve doğudan insanlara mal olmuş insanlık adına bir değer haline gelmiş yazarların, düşünürlerin, filozofların isimlerini doğum tarihlerini ve ölüm tarihlerini masalarımıza yazdım. Daha sonra kütüphaneler yaptım. Bu değerli insanların kitaplarını topladım. Çalışan arkadaşlarımıza da bu insanların kitaplarını okumalarını telkin ediyorum. Restoranda 3 tane kütüphane yaptım. Görenler şaşırıyor ve gelip kitap alıp 2-3 saat oturup kitap okuyorlar. Benim amacım buraya gelen insanların sadece cisimlerini beslemek değil aynı zamanda ruhlarını ve zihinlerine iyi gelecek bir atmosfer yaratmaktır. Çocukluğumdan itibaren okumaya ve yazmaya çok meraklıydım. Afrika'da Aşk ve Diriliş adlı 567 sayfalık roman yazdım. Şu anda 2 tane de kitap yazmaya devam ediyorum. Biri İrfan Meclisi ve Sosyal Sözleşme diğeri ise Tanrının Hüküm Günleri adlı bir romandır. Aynı zamanda da şu an bir film yapımcılığını üstlendim. Senaryosu yazım aşamasında. Eğer Allah izin verirse Eylül ayının sonunda Hatay'da çekimlere başlanacak dedi.

Restoranın girişine yaptırdığı dev resim tablosunda ise Tolstoy, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana, Victor Hugo, Dostoyevski isimleri yemek masasında tasvir ettiren Hatay, Farklı düşünce ve dünyaları, doğu-batı sentezinde aynrı masada buluşturarak mesaj vermek istedim dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Aslen Hataylı olduğu için kendi yöresine ait lezzetler ürettiklerini ifade eden Hatay, Müşterilerimize tepsi kebabı, künefe, mezeler sunuyorum. Organik ürünler sunuyorum. El yapımı zeytin yağı, nar ekşisi ve baharatlar kullanıyorum. Ürünlerimizde kesinlikle suni bir şey kullanmıyorum. Künefeyi yüzde 100 tereyağı ile yapıyorum. Mezeleri yüzde 100 zeytinyağı ile yapıyorum. İnsanlar da bunu fark ediyor dedi.

Şu anda İngiltere'de 30 şubesi bulunan bir tavuk fastfood zinciri ile görüşme halinde olduklarını belirten Hatay, marka ortaklığının gündeme gelebileceğini ve yurt dışında da şubeler açmak istediklerini söyledi.

Restoran müşterileri de ilk geldiklerinde masadaki isimleri görünce şaşırdıklarını belirterek, İlginç bir uygulama olmuş, Burada hem yemekler lezzetli. Hem de masadaki isimlerle ilgili kitap bulup okuma imkanı buluyoruz dedi.

Kaynak: DHA