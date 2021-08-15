Sivas'ın tarihi köprüleri asırlardır ayakta
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Sivas'ın tarihi köprüleri asırlardır ayakta

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Sivas'ın tarihi köprüleri asırlardır ayakta Sivas'ta bulunan tarihi köprüler yüz yıllardır tüm ihtişamları ve dayanıklılıkları ile ayakta kalmayı başarıyor Sivas'ta bulunan tarihi köprüler yüz yıllardır tüm ihtişamları ve dayanıklılıkları ile ayakta kalmayı başarıyor.

Sivas'ın tarihi köprüleri asırlardır ayakta

Sivas'ta bulunan tarihi köprüler yüz yıllardır tüm ihtişamları ve dayanıklılıkları ile ayakta kalmayı başarıyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan tarihi köprüler yüz yıllardır tüm ihtişamları ve dayanıklılıkları ile ayakta kalmayı başarıyor.

Sivas'ta bulunan tarihi köprüler aradan geçen yüz yıllara rağmen sağlamlıkları ile dikkat çekiyor. Sivas'ta kent merkezinden geçen Kızılırmak üzerinde yaklaşık 8 asır önce Selçuklular tarafından inşa edilen Eğri köprü, mimarisi ile farklılık ortaya koyuyor. 130 derece eğimle inşa edilen 173 metre uzunluğundaki köprü kemer şeklindeki 15 gözden oluşuyor. İlginç mimarisi ile halen birçok gizemi barındırsa da sağlamlığı ile göz dolduruyor. Sivas'ta Yıldız ırmağı üzerinde Romalılar döneminde inşa edildiği düşünülen Yıldız Köprüsünün ise yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülüyor. 70 metre uzunluktaki 13 gözden oluşan bu köprüde sağlamlığı ile asırlara meydan okuyor. Yine kent merkezinde Kızılırmak nehri üzerinde Selçuklular tarafından inşa edilen Kesik köprü ise 326 metre uzunluğun ve 19 gözden oluşuyor. Öte yandan Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu düşünülen 'Tarihi kız Köprüsü' de sarp kayalıkların arasına Çaltı çayının üzerine yapılmasıyla dikkat çekiyor. İpek yolu güzergahında olduğu düşünülen köprü 70 metre uzunluğuna sahip.

Sağlamlıkları ile asırlara meydan okuyan köprüler mimari özelliklerindeki benzerlikler ile dikkat çekiyor. Irmak yatağını tamamen kaplayan köprüler, yükseklikleri ve çok sayıda kemer şeklindeki gözleri ile günümüz modern mimarisine ders verir nitelikte.

Sivas'ın tarihi köprüleri asırlardır ayakta
Sivas'ın tarihi köprüleri asırlardır ayakta
Sivas'ın tarihi köprüleri asırlardır ayakta
Sivas'ın tarihi köprüleri asırlardır ayakta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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