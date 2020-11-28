Sivas'ın sevilen dedesi son yolculuğuna uğurlandı
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Sivas'ın sevilen dedesi son yolculuğuna uğurlandı

28.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:40
Sivas'ın sevilen dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden ve halk arasında Şehabettin dede olarak bilinen Şehabettin Açık, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden ve halk arasında Şehabettin dede olarak bilinen Şehabettin Açık, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas kent merkezinde yaşayan ve Sivaslıların manevi önderlerinden Şehabettin Açık (97), geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşa bağlı olarak hayatını kaybetti. Sivaslılar tarafından oldukça sevilen ve saygı duyulan Açık'ın hayatını kaybettiğini öğrenen sevenleri büyük bir üzüntü yaşadı. Halk arasında Şehabettin dede olarak bilinen Açık için Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Ay Yıldızlı camide cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Eski Belediye Başkanı Sami Aydın, Açık'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açık, kılınan cenaze namazın ardından Abdulvahabi Gazi caminin yanına defnedildi.

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Sivas'ın sevilen dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ın sevilen dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ın sevilen dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ın sevilen dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ın sevilen dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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