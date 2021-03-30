Sivas'ın ilk jeotermal serasının domatesleri Almanya'ya ihraç edildi
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Sivas'ın ilk jeotermal serasının domatesleri Almanya'ya ihraç edildi

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ın ilk jeotermal serasının domatesleri Almanya'ya ihraç edildi

Sivas'ın ilk jeotermal serasında yetiştirilen domatesler, Almanya'ya ihraç edilmeye başlandı.

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Sivas'ın ilk jeotermal serasında yetiştirilen domatesler, Almanya'ya ihraç edilmeye başlandı.

Eski Sivas Belediye Başkanı ve iş insanı Sami Aydın'ın, şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde 60 dönüme kurduğu jeotermal serada üretilen 20 ton salkım domates Almanya'ya gönderildi.

Sami Aydın, AA muhabirine, seradan Almanya'ya domates ihraç etmenin kendileri ve Sivas için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Sivas'ın domates talebini yıllardır dışarıdan karşıladığını belirten Aydın, "Bugün kentte üretilen ürünleri gerek iç piyasaya göndermeye gerekse yurt dışına ihraç etmeye başladık. Bu açıdan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Aydın, zaman içerisinde farklı ülkelere de domatesleri ihraç etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Projeyle özellikle kadın istihdamına da katkı sunmayı önemsediklerini vurgulayan Aydın, "Bu örnek bir çalışma, inanıyorum ki bundan sonraki süreçte farklı yatırımcılarımız benzer projeleri burada yapacaklar." diye konuştu.

"Geçen hafta Antalya'ya gönderdik"

Aydın, domateslerin büyük beğeni kazandığını da aktararak, şunları kaydetti:

"Buradaki jeotermal suların verimli kullanılması, ülke ve şehir ekonomisine katkı sunması adına doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor. Biz de buna öncülük etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geçen hafta Antalya'ya gönderdik, iç piyasaya göndermeye başladık. İlk defa yurt dışına gönderiyoruz, bu bizim için büyük bir mutluluk. Sivas hemen hemen bütün gıda ihtiyacını dışarıdan alan bir ilimiz, bugün bunu terse çevirdiğimizi görüyoruz. İnşallah örnek olacaktır. Burası 40 dönüm sera ve 2 bin tonun üzerinde bir beklentimiz var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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