Sivas İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (Afad) '2021 Afet Eğitim Yılı' İlan Edilmesi Nedeniyle Eğitim Çadırı Kurdu

Çadırda afetlerde kullanılan malzemeler başta olmak üzere çeşitli materyaller ile halkı bilinçlendiriyor.

Çadırda afetlerde kullanılan malzemeler başta olmak üzere çeşitli materyaller ile halkı bilinçlendiriyor.

AFAD'ın çalışmalarını yakından takip eden Vali Salih Ayhan, kurulan çadırı ziyaret ederek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci'den faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar ile birlikte çadırı gezen Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, deprem, sel ve diğer afetlere karşı farkındalık oluşturmak için 2021 yılında eğitim faaliyetlerine ağırlık verildiğini söyledi.

Geniş bir coğrafyaya sahip olan Sivas'ta risklerin iyi analiz edilerek vatandaşların yaşadığı yeri iyi tanımasının sağlanması gerektiğini ifade eden Vali Salih Ayhan, "Deprem riski dikkate alındığında Sivas, çok şanslı bir konumda. Vatandaşımızın afetlere karşı bilinçli olması da son derece önemli. Bu hususla ilgili her birey, gerekli tedbirleri alarak bulunduğu bölgede huzurlu yaşamayı sağlamış olacak. Yapılan tüm eğitim faaliyetleri afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yaşanabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor" dedi.

"Hedefimize ulaşacağız"

Türkiye'nin afet olaylarına karşı kurumsal yapısının güçlü olduğunu belirten Vali Salih Ayhan, "İlimiz, lojistik ve personel sayısı bakımından iyi durumda. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun koyduğu hedef doğrultusunda yılsonuna kadar hedef kitlemizi tamamen bitirmiş olacağız. Sivas, eğitim faaliyetleriyle çevre illerle kıyaslandığında çok iyi durumda. İl genelinde eğitimlerimiz yüzde 66 oranında tamamlandı. " dedi. Uğur Yiğit

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Kaynak: Habermetre