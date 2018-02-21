Sivas İhh'dan Arakan'a Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas İl Başkanlığı, Arakanlılara gıda yardımında bulundu.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Ahmet Çakmak ve beraberindekiler, Arakan'a giderek Bangladeş, Dakka ve Cox Bazar, Chakmarkhul ve Jamtoli kamplarında yaşam mücadelesi veren bir milyon 200 bin kişinin barındığı kampları ziyaret etti.

Ziyarette, Sivas'ta toplanan gıda ve hijyen paketleri kamplarda yaşayanlara dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakmak, tüm

dünyanın gözü önünde açlık ve sefalet içindeki Arakan'a acil olarak yardım

yapılması gerektiğini kaydetti.

İHH olarak ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını aktaran Çakmak, "Dünya bize, biz ise birbirimize emanet edildik. Dünyanın neresinde olursa olsun İHH olarak her zaman mazlumların, Müslümanların yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.