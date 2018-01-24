Sivas-Gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ölüm yıl dönümlerinde anıldı

Gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ölüm yıl dönümlerinde anıldı

SİVAS'ta Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği tarafından gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube Başkanlığı üyeleri, 24 Ocak 1993 yılında aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve 24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Ali Gaffar Okkan'ı anmak için dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılamadığını belirterek, Karanlık güçler tarafından yargımız işletilmiyor, davalar doğru sonuca ulaştırılamıyor, faili meçhul cinayetler aydınlatılamıyor. Bu cinayetleri işleyenleri, işletenleri kınıyor demokrasi ve devrim şehidi Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. Güzel yurdumuzun zorlu dönemeçlerden geçtiği bu dönemlerde aydınlatılması gereken karanlık işler için Uğur Mumcu'yu çok arıyoruz. Uğur Mumcu'yu unutmayacağımız ve unutturmayacağız. Diğer bir şehidimiz de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde 24 Ocak 2001 tarihinde hain bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve faili meçhul cinayetler arasında olan sayın Ali Gaffar Okkan'ın ölümünün 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun dedi.