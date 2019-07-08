Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas'ta "Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü"nün imza törenine katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına kentte bulunduklarını söyledi.

80 milyon Türk milletinin Sivaslılara müteşekkir olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "108 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk'e burada ev sahipliği yapıp, Milli Mücadele'nin son noktasını burada verildikten sonra artık nişangahı da Ankara'da karargahı kurarak başlatılmıştır. Tüm kararların alındığı yer burasıdır." dedi.

Vali Ayhan da üretenlerin, Türkiye'nin ekonomisine yön verenlerin, ülkenin lokomotiflerini Sivas'ta ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılının kentte dolu dolu kutlandığını aktaran Ayhan, günün anısına Hisircıklıoğlu'na Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel bastırılan pul hediye etti.

Ziyarette bazı illerin Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası başkanları da yer aldı.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda düzenlenen Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü imza törenine katıldı.

Sivas'ta kendilerine gösterilen ev sahipliğine teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, protokolü imzalanan projenin Sivas Ticaret Borsasının yıllardır hayali olduğunu belirtti.

Projenin, Sivas için bir vizyon niteliği taşıdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vizyondan dolayı Ticaret Borsamızı kutluyorum. Bunun gerçekleşmesi vizyoner iki insanın göreve gelmesiyle gerçekleşti. Burada Sayın Valimizin ve belediye başkanımızın çok büyük katkıları var. Eğer onların katkısı olmasa Sivas Ticaret Borsamızın Sivas ekonomisine kazandıracağı Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsasının bugün imzasını gerçekleştiremezdik. TOBB olarak da kanunlar ve bize verilen yetki çerçevesinde biz de buraya katkı yapmak isteriz. Sivas adına böyle bir işe imza attığınız için teşekkür ediyorum."

Vali Ayhan da Sivas'ın milli meşalenin yakıldığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı emin şehir olduğunu söyledi. 100 yıl önceki asil ruhun yıllardır devam ettiğini vurgulayan Ayhan, "İnşallah dünden bugüne, bugünden de yarına bu asil ruhu hep beraber devam ettireceğiz." diye konuştu.

Sivas'ta tarımla ilgili güzel çalışmalar yapıldığını vurgulayan Ayhan, "Türkiye'ye örnek olacak bir şirket kurduk. Çok büyük bir sermaye büyüklüğü var. İnşallah bu yapıyı daha da güçlendiririz. Sivas'ta tarımda emin bir liman oluşturmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize katkı sağlamaya ve maliyetlerini azaltmaya çalışıyoruz. Sivas, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'ye örnek bir model olacak." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da protokolün hayırlı olmasını diledi.

İmzalanan protokol kapsamında Sivas'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin korunması gayesiyle Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası tesislerinin yapılması ve işletilmesi amaçlanıyor.

Hisarcıklıoğlu, imza töreninden sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti, Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesini gezdi.

Kaynak: AA