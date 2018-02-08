Sivas 'Bu Köprüyü Biz Yaptık, Geçmeyin' Levhası

Sivas merkeze bağlı İşhan köyü, Şehristan mezrası sakinleri kendi aralarında topladıkları parayla ve bizzat çalışarak yol üzerine köprü yaptı. Köprünün yanına ise 'Bu köprüyü mezra halkı yaptırmıştır. Taşıt geçemez' levhası dikildi. Mezra sakinleri, 25 bin lira harcadıkları köprünün zarar görmemesi için bu uyarıya gerek gördüklerini söyledi. Sivas merkeze bağlı İşhan köyü, Şehristan mezrası yolu üzerindeki köprü yanına dikilen uyarı levhası görenlerin dikkatini çekti. 'Bu köprüyü mezra halkı yaptırmıştır. Taşıt geçemez' yazılı levha merak uyandırdı. Yapılan araştırmada mezra sakinlerinin 2015 yılında yaklaşık 25 bin lira harcayarak yaptıkları 10 metre uzunluk, 3 metre genişliğindeki köprünün zarar görmemesi için bu levhayı diktikleri ortaya çıktı. Daha önce dereden yürüyerek karşıya geçtiklerini söyleyen mezra sakinleri yaptıkları köprüye gözü gibi bakıyor. 10 hane ve 30 nüfuslu mezranın sakinleri zaman zaman küçük araçlara geçiş izni verdiklerini belirterek, köprünün ahşap malzemeden yapılması nedeniyle ağır tonajlı araçların geçmesine engel olduklarını söyledi.

KÖPRÜNÜN İŞÇİLİĞİNİ BİZ YAPTIK

Mezra sakinlerinden Ali Rıza Topçu, Buraya kendi imkanlarımızla bir cami yaptık. Yine kendi imkanlarımızla köprü yaptık. Arkadaşlar arasında kişi başı bin 500-2 bin lira para toplayarak köprüye başladık. Köprünün hem ustalığını hem de işçiliğini biz kendi imkanlarımızla yaptık. Ustaya ve işçiye hiç para vermedik. Arkadaşlarımızla omuz omuza beraber birlik olduk. Kardeşçe anlaşarak köprümüzü 20 günde yaptık. Köprü olmadan önce zorlanıyorduk. Köprümüzün alt kısmı ağaç olduğu için yüksek tonajlı araçların geçmesi zor. Köprüyü korumak için de uyarı levhası yaptırdık. Sadece köprümüzden geçmek zorunda olan küçük araçlara izin veriyoruz dedi.

KÖPRÜ ZARAR GÖRMESİN DİYE

Mezrada ikamet eden Hasan Göksu ise, Kendi imkanlarımızla mezramıza köprü ve cami yaptık. Sağ olsun, Sivas İl Özel İdaresi yolumuzu kumladı ve köprümüzü yapabilmemiz için baş kısımlarına dolgu yaptı. Buraya herkesin bir katkısı oldu. Büyük araçları geçirmemek için levhayı astık. Gelen olduğu zaman, uyarı olsun maksadıyla levhayı koyduk. Köprümüze zarar gelmesini istemiyoruz diye konuştu.

Mezranın, Belediye ve İl Özel İdarenin hizmet sahasında bulunmaması ve arazi yolu olarak gözükmesi nedeni ile mezra sakinlerinin köprüyü kendilerinin yaptırdığı öğrenildi.