Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 yaşında

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitenin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitenin kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kul, mesajında 18 Mayıs 2018'de kurulan üniversitede, 3 fakülte, 1 yabancı diller yüksekokulu, 1 meslek yüksekokulu ve 1 enstitünün yer aldığını belirtti.

Üniversiteye kuruluş aşaması için 300 akademik ile 351 idari personelin ihdas edildiğini anımsatan Kul, "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Mühendislik Temel Bilimleri bölümleri; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde ise Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği bölümleri açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kul, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nin ise tarım şehri olan Sivas'ın dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmasına yönelik çözümler üretecek şekilde çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, kent merkezinde 240 dönümlük birinci sınıf tarım arazisi üzerinde inşa edilen ve içinde toprak analiz laboratuvarı ile bitki sağlığı kliniğinin de bulunduğu Tarımsal Ar-Ge Merkezi faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda, 160 ülkeden 2 binin üzerinde buğday çeşidi ile mısır, ayçiçeği, fasulye ve kenevir ekimi gerçekleştirilmiştir. Ekimi gerçekleştirilen tohum popülasyonundan saf endüstriyel kenevir ırkının ortaya çıkarılması ve çiftçilerimizin hizmetine sunulması planlanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde