Sivas Belediyesi 58 bin eve "İnancın Zaferi Çanakkale" adlı kitap dağıttı
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Sivas Belediyesi 58 bin eve "İnancın Zaferi Çanakkale" adlı kitap dağıttı

24.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:14
Sivas Belediyesi 58 bin eve 'İnancın Zaferi Çanakkale' adlı kitap dağıttı

Sivas Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı anısına Yavuz Bahadıroğlu'nun yazdığı "İnancın Zaferi Çanakkale" adlı kitabı 58 bin eve dağıttı.

Sivas Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı anısına Yavuz Bahadıroğlu'nun yazdığı "İnancın Zaferi Çanakkale" adlı kitabı 58 bin eve dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi "Okuyan Sivas Gelişen Nesiller" sloganıyla başlattığı projelerine bir yenisini daha ekledi.

Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleme aldığı ve Sivas Belediyesi tarafından basımı yaptırılan "İnancın Zaferi Çanakkale" isimli kitap 3 gün süren dağıtım işleminin ardından 58 bin haneye ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik." anlayışıyla tüm vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Çanakkale'de yaşanan duyguyu özellikle gençlere aktarmak adına "İnancın Zaferi Çanakkale" adlı kitabı gençlerle buluşturduklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Bizler büyük eserler yapmanın yanı sıra gönül yapmanın da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle şehrimizi yönetirken hem hemşerilerimizi hanelerinde ziyaret etmek, onlarla hasbihal etmek, onların şehrimize dair görüşlerini önerilerini varsa bizlere tavsiyelerini almak hem de belediyemiz tarafından basılan bu güzel kitabı gençlerimize ulaştırmak adına böyle bir projeyi başlattık. Ekibimizle mahallelerimizi ziyaret ederek 58 bin haneye bu güzel kitabı ulaştırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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