Sivas Bakan Soylu: Bizi Tezgaha Getirmek Kolay Değildir

Bakan Soylu: Bizi tezgaha getirmek kolay değildir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bizi tezgaha getirmek kolay değildir, biz o tezgaha gelmeyiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli programlara katılmak üzere hava yolu ile Sivas'a geldi. Bakan Soylu, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ve muhtarlar ile buluştu. Programa ayrıca TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekileri Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarlar katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, Türk milletinin nevzuhur bir millet olmadığını belirterek, "Biz nevzuhur bir millet değiliz. Sadece karnını doyurmak için, sadece gününü gün etmek için yaşayan bir millet değiliz, hiç olmadık, tarih boyunca da olmadık. Kale duvarı gibi pek çok taştan örülmüş ama sağlam örülmüş bir milletiz. Gelin görün ki bu duvarı tek tek parçalarına ayırmak isteyen de bir irade var. "dedi. Milletin, birliğini, beraberliğini, Anadolu vicdanını, medeniyetini, inancını, dinini muhafaza ettiği sürece, kimsenin bir şey yapamayacağını vurgulayan Soylu, "Onun için bizi hep parçalara ayırmak istediler. Dikkat edin, pek çok darbe yaşadık ve her darbe bizi bir yerimizden ayrıştırmak istedi. Bizi köklerimizden uzaklaştırmak istedi. Laik-dindar, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, sağcı-solcu, başı açık başı örtülü. Bunların her birine ait önce bir kışkırtma ortaya koydular, sonra bunları bahane edip darbelerle, hem devletimizi zayıflatmaya çalıştılar hem de milletimizin üzerinde büyük oyun oynadılar. 1980 darbecileri neden 'bir sağdan bir soldan astık' dediler biliyor musunuz? Güya adaletli olduklarını anlatıyorlardı ama büyük pot kırmışlardı. Bir sağdan bir soldan derken bize aslında, 'siz aslında bir değilsiniz, sizin sağınızın da solunuzun da önemi yok, biz sizin toplam medeniyetinizi yok etmek istiyoruz.' dediler." diye konuştu.

'BİZİ TEZGAHA GETİRMEK KOLAY DEĞİLDİR'

Türkiye üzerinde oynanan oyunları hatırlatan Bakan Soylu, "1960'ta bunu denediler, Çorum'da, Kahramanmaraş'ta bunu denediler, PKK ile bunu denediler, 15 Temmuz'da bunu denediler, ama bizim medeniyetimiz basit bir medeniyet değildir. Hepimiz gençlerimizden şikayet ettik durduk. 15 Temmuz gecesi hepimizi yanılttılar. Bu gençler, anneleri babaları 'dikkati ol' demesine rağmen ay yıldızlı bayrağı aldılar, 'ülkemizin namusu tehlike altında biz bu tehlikeden ülkemizi kurtarmak için sokağa çıkıyoruz' dediler. bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bizi tezgaha getirmek kolay değildir, biz o tezgaha gelmeyiz. Pervin Buldan çıkmış diyor ki '31 Mart'ta seçimlere gideceğiz, 40 yıllık dava ve mücadele tarihimizi sandığa giderken en üst zirvesine taşımak için adımlarımızı atacağız.' Ey cahil..." ifadelerini kullandı.

'YARINLARA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GİDECEĞİZ'

Bakan Soylu daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanında mitingle halka hitap etti. Mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, her seçimin 'ya karnım ya sırtım' seçimi olduğunu ve ilk kez 4 yıldır seçim olmadığını belirterek, "Her seçim bizim için ya karnım ya sırtım seçimi oldu. İlk kez 4 buçuk yıl şimdi seçim yok. Türkiye'nin güçlü adımlar atabileceği, bir taraftan ekonomide dev adımlar ortaya koyabileceği, bize tuzak kurmaya çalışanlara siyasal istikrarıyla çok güzel cevap verebileceği, ardından milli ve yerli üreteceğimiz, ardından terörün kökünü kazıyabileceğimiz, öz güvenimizi güç adımlarla elimizi geleceğe uzatacağımız, güçlü bir Türkiye'yi özgür bir Türkiye'yi, yurt dışına gençlerimiz çıktığında ay yıldızlı pasaportu uzattığında oradaki gümrük memurlarının saygıyla ayağa kalktığı bir Türkiye'ye adım atacağız. Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu bir verinde, zillet ittifakının kalesindeki Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir doksanına çaksın. Siz görün o zaman Türkiye ne hallere gelecek. Hep beraber yarınlara güçlü bir şekilde gideceğiz." dedi.

'ONLAR PKK'NIN VEKİLLERİDİR'

Türkiye'nin terörle mücadelesinin en üst seviyede olduğunu belirten Bakan Soylu, "Birileri bir tezgah kuruyorlar. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarına yönelik bu güne kadar beceremediklerini bundan sonra becermek için bir tezgah kuruyorlar. İşte bunun için bir birliktelik oluşturduk. Dağlar da 15 bin terörist vardı. Şimdi ise 700 kaldı. Eğer o 700'ünde burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Ey dünya yeni başladık. HDP'li vekillere ben milletvekili demiyorum. Kim ne derse söylesin beni ilgilendirmiyor. Onlar PKK'nın vekilleridir. Onlar terörün vekilleridir. Onlar bu aziz milletin vekilleri olamazlar. Öyle bir hakları yoktur."dedi.

'ADIM ATTIĞI YERDE OT BİTMEZ'

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Kılıçdaroğlu'nun adım attığı yerde hiç ot bitti mi. Ot bitmez. Adam SSK'yı batırdı mı? En son adaylıkların verileceği gün koskoca CHP Genel Merkezini kilitle kapattı. Neden? Muhalifleri dilekçe verecekmiş onun için. Koskoca bir partinin merkezi kapatılır mı ya. Adam 10 katlı binayı idare edemiyor, Türkiye'yi nasıl idare edecek" diye konuştu. Konuşmasının ardından Bakan Soylu hava yoluyla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA