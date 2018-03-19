Sivas'a Yeni Mesleki Eğitim Merkezi Yapılacak

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, "Sivas'a çırak ve kalfaların eğitim göreceği yeni bir mesleki eğitim merkezi yapılacak" dedi.

Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dört Eylül Sanayi Sitesine 18 derslikli mesleki eğitim merkezi yapılacağını belirterek, merkezi için okul arsasının hazır olduğunu, gerekli kararların alındığını en kısa zamanda yapımına başlanacağını söyledi.

Sivas esnafının, her zaman hizmetin en iyisini hak ettiğini ifade eden Köksal, şunları söyledi:

"Esnaf ve Sanatkarlarımızın yetiştirdiği usta, çırak ve kalfalarımızın eğitimleri çok önemlidir. Bu bağlamda ilimizde 1995 yılında yapılan ve 10 derslik olarak eğitimini sürdüren Doktor Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezimizin ve atölyelerimizin yeterli gelmemesi nedeniyle yeni bir okula ihtiyaç duyulmaktadır. 4 Eylül Sanayi Sitesinde okulumuzun yapımı için gerekli girişimler başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yatırım programına alındıktan sonra yapımına başlanacaktır. Bizlere her konuda yardımcı olan esnafımızın sorunlarıyla ilgilenen Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a, milletvekillerimize ve Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyoruz."