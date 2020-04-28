Sivas'a 20 milyon liralık jeotermal, topraksız cam sera yapılıyor
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Sivas'a 20 milyon liralık jeotermal, topraksız cam sera yapılıyor

Sivas'a 20 milyon liralık jeotermal, topraksız cam sera yapılıyorSİVAS'ın Yıldızeli ilçesi sınırları içerisinde yar alan Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesine jeotermal sularla ısıtılabilen ilk cam topraksız modern sera yapılıyor.

Sivas'a 20 milyon liralık jeotermal, topraksız cam sera yapılıyor
28.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:48

Sivas'a 20 milyon liralık jeotermal, topraksız cam sera yapılıyor

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesi sınırları içerisinde yar alan Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesine jeotermal sularla ısıtılabilen ilk cam topraksız modern sera yapılıyor.

Sivas merkeze 31 kilometre uzaklıktaki Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesinde bulunan jeotermal su sağlıkta şifasından faydalanılmasıyla birlikte çeşitli alanlarda da kullanılmaya başlandı. Bölgenin rekreasyon çalışmalarına katkıda bulunan jeotermal su artık tarımsal alanda da kullanılacak. Tamamen jeotermal suyla ısıtılacak 40 dönümlük arazi bölgenin ilk cam, topraksız serası özelliği taşıyacak. Temeli atılan sera inşaatında çalışmalar sürüyor. Sera tamamlandıktan sonra yılda 2 bin 500 tona kadar salkım domates üretimi yapılacak. Üretilen domatesler ise yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderilecek. Ayrıca serada yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek. Seranın yapım maliyeti ise yaklaşık 20 Milyon lira olarak açıklandı. Sivas Valisi Salih Ayhan sera inşaatında incelemelerde bulundu.

'SİVAS'A BİR VİZYON KATMIŞ OLACAK'

Vali Salih Ayhan Sıcak Çermik bölgesinde böyle bir seranın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sıcak Çermik bölgesinde sıcak suyumuzun şifasından faydalanmakla birlikte yine bölgede bazı rekreasyon çalışmaları yapıldı. Burası ilave olarak imar planında yer alan tarımsal alanda da kullanılabilir. Bu manada yatırımcımıza tahsis ettiğimiz ısısını, yatırımcımız kısa zamanda yatırıma dönüştürme konusunda adımlar attı. Özellikle koronavirüsle mücadelede tarım ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Dolayısıyla hız kesmeden yatırımcıya destek olma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Burası yaklaşık 40 dönüm ve Sivas'ta ilk topraksız cam serası olacak. Bu da Sivas'a bir vizyon katmış olacak. Sivas tarım ve hayvancılıkta bir üs ve bölge olacağına inanıyorum. Bunun da çalışmalarını yoğun bir şekilde yapmaktayız. Topraklı seralar yoğun bir şekilde yapılmakla birlikte topraksız cam sera ilk defa yapılmaktadır. Seramız ayrıca kaplıcamızın termal ısısından faydalanacak ve bunu da ekonomiye dönüştürmüş olacak" dedi.

'YILDA 2 BİN 500 TON KADAR SALKIM DOMATES ÜRETİLECEK'

Proje Teknik Danışmanı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük ise proje hakkında bilgi verdi. Projeye 2012 yılında başladıklarını söyleyen Yörük, "Sivas acaba jeotermal alanımızda bir sera olabilir mi düşüncesi ile projeyi geliştirdik. Konuyu dönemin Vali Yardımcısı, günümüzün ise Sivas Valisi Salih Ayhan beye gittik. O da sıcak baktı. O günden bu güne kadar çalıştık ve temel atma aşamasına yatırımcımız geldi. Biz bu projenin olabileceğine canı gönülden inanıyoruz. Çünkü Türkiye'de jeotermal kaynağı olup da serası olmayan tek şehir bizdik ve artık bizim de var. Bu sera ayrıca bölgenin ilk cam serası ve ilk topraksız modern serasıdır. Tamamen jeotermal kaynaklarla ısıtılacak ve yıllık 2 bin 500 tona kadar salkım domates üretmeyi planlıyoruz. Bu gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda önemli bir miktar olacak. Burada üretimden ziyade ayrıca 100'e yakın vasıfsız işçi çalışacak ve bu bölgeye katma değer sağlayacak. Sera maliyeti ise yaklaşık 20 milyon lirayı bulmuş durumda" diye konuştu.

Sivas'a 20 milyon liralık jeotermal, topraksız cam sera yapılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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