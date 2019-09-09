Sit alanına izinsiz konulan aslan heykeli müzeye götürüldü

09.09.2019 19:43

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sit alanına izinsiz yapılan aslan heykeli, yerinden sökülerek müzeye götürüldü.

Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa tarafından 1890'da frengi hastanesi olarak yapılan ve son olarak 2002-2015 yıllarında Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi olarak hizmet veren tarihi taş binanın sit alanında yarısı toprak içinde aslan heykeli gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, heykelin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

İki gün gözetim altında tutulan heykelin Erol S. isimli bir vatandaş tarafından yapıldığı tespit edildi.

Heykel, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kastamonu Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından incelendi.

Aslan heykeli, belediye ekiplerinin de yardımıyla yerinden sökülerek Kastamonu Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Yetkililerle bir süre tartışan Erol S. ise heykelin bir sanat eseri olduğunu ifade etti. Sanatçının içinden geldiği gibi davranması gerektiğini savunan Erol S, heykelin sökülmesine tepki gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bahsi geçen alanda inceleme yaptıklarını ve sit alanında izinsiz yapılan heykelle ilgili soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA