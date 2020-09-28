Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şok yaşadı

İstanbul Şişli'de lüks araçla ticari taksi çarpıştı. Lüks aracın kadın sürücüsü olayın şokunu uzun süre üzerinden atamazken. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği caddede kısa süreli trafik oluştu.

İstanbul Şişli'de lüks aracıyla seyir halinde olan kadın sürücü M.O. yan yoldan caddeye çıkan ticari taksi ile çarpıştı, gerçekleşen kazada araçlarda maddi hasar oluşurken sürücülerde herhangi bir yaralanma gerçekleşmedi. Kadın şoför geçirdiği kazanın şokunu bir süre üzerinden atamazken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrol amaçlı tarafları hastaneye götürdü.



Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Şişli Hakkı Yeten Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.O.'nun kullandığı 34 V 9859 plakalı lüks araç ile Ferah Sokağından caddeye bağlanmak isteyen S.O. yönetimindeki 34 TJM 24 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi orta refüje savrulurken, lüks araç ise yolun sağında bulunan yaya kaldırımına çıktı.

SÜRÜCÜLER TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Lüks araçta bulunan iki kadın ve ticari taksi sürücüsü araçlarından çıktıktan sonra kazayı burunları bile kanamadan atlattıkları görüldü. Ancak lüks araç sürücüsü M.O. yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kadın ve taksi sürücüsüne ilk müdahaleleri yaptıktan sonra kazazedeleri tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan her iki tarafın da kendilerine yeşil ışık yandığı esnada yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

CADDEDE TRAFİK OLUŞTU, VATANDAŞ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, olayın meydana geldiği cadde üzerinde ve caddeye bağlanan sokakta, kazadan ötürü trafik oluştu. Otomobiliyle trafikte bekleyen bazı sürücüler araçlarından inerek duruma tepki gösterdi. Kazanın yaşandığı yerde yoğunlaşan trafikten, ilginç bir şekilde, polisi sorumlu tutan bir kişi dakikalardır beklediğini söyleyerek, "Haksızsınız, sanki ameliyat yapıyorlar" dedi. Sürücünün bu tavrına polis, "Bu kadar tepki verecek bir şey yok, senin de başına gelebilirdi" şeklinde karşılık verdi. Kısa süreli gerginlik, polisin vatandaşa aracına binmesi yönündeki uyarısıyla son buldu.

Hastaneye kaldırılan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER