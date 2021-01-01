Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada
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Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada

01.01.2021 00:02 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:31

Şişli'de özel bir cerrahi tıp merkezine gelerek hemşireyi rehin aldıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin detaylar ortaya çıkarken, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın hemşireyi kurtardığı o anlar kameraya yansıdı.

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçen gün saat 15.30 sıralarında özel bir cerrahi tıp merkezinde meydana gelen olayda, Ramazan K.(30) bıçakla tıp merkezine girmiş ve montun altında sakladığı ekmek bıçağıyla burada çalışan hemşire Hayrünisa C.'yi rehin almıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra saldırganı ikna etme çalışmalarına başlamıştı.

POLİS SALDIRGANIN BOŞLUĞUNDAN YARARLANDI

Şahsın ikna olmaması üzerine ise, saldırganın bir anlık boşluğundan yararlanan Şişli polisi, Ramazan K'yı etkisiz hale getirerek hemşireyi kurtarmış ve saldırganı da gözaltına almıştı. Olayın ardından emniyete götürülen ve işsiz olan Ramazan K.'nın burada ifadesi alındıktan sonra "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Saldırganın emniyette "yaralama", "tehdit" ve "kadına karşı şiddet" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyet müdürünün Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın gerçekleştiren şahsın ifadesinde ilginç detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Ramazan K., hemşire Hayrünisa C.'nin ablası Şeyma D. ile yaklaşık 3 yıl önce görüşmeye başladıklarını ve evlenmek için kaçtıktan sonra kadının evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

ALTIN VE PARA VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ramazan K. bu süreçte Şeyma D.'ye altın ve para verdiğini iddia etti. Kadının evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldıklarını aktaran Ramazan K., Şeyma D.'nin altın ve paraları geri vermediğini öne sürdü. Ramazan K., bu nedenle ailesi ile arasının bozulduğunu belirtti. Saldırganın Şeyma D.'ye ulaşamaması üzerine ise Hayrünisa C.'yi rehin aldığı ortaya çıktı.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan K.'yı ikna etmeye çalıştı. O sırada Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan saldırganın boşluğundan yararlandı ve yaptığı hamle ile hemşirenin hayatını kurtardı.

Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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