Şişli'de hedef, sporu kent yaşamının bir parçası haline getirmek
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Şişli'de hedef, sporu kent yaşamının bir parçası haline getirmek

Şişli'de hedef, sporu kent yaşamının bir parçası haline getirmek
Bültenler - Haberler | Güncel

Şişli Belediyesi, pandemi dönemi boyunca evlere kapanan, bu süre zarfında spor yapma imkanı bulamayan her yaştan Şişlili için; keyifle spor yapabilecekleri birbirinden özel ücretsiz spor programları hazırladı.

Şişli Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle uzun süre evde kalan komşuları için yaz boyunca sürecek birbirinden özel ücretsiz spor etkinlikleri düzenledi.Açık hava spor etkinliklerinin ilki; 'Parklarda Spor' adı altında düzenlendi. Bu etkinlikte, konusunda deneyimli eğitmenler eşliğinde streching, pilates ve total body dersleri veriliyor.

Etkinlikler, Maçka Sanatçılar Parkı'nda pazar hariç, hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arasında, Fulya Haydar Aliyev Parkı'nda ise hafta içi her gün 10.00 ile 12.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Yine açık hava spor etkinlikleri kapsamında, her pazar eğitmenler eşliğinde Belgrad Ormanı'nda sağlık yürüyüşü ve koşular düzenleniyor.

Geleceğin Sporcuları Yetişiyor

Şişli Belediyesi'nin yaz spor etkinlikleri kapsamında 'Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz' adıyla 7-14 yaş grubundaki çocuklar için Yaz Spor Okulları da başladı. Feriköy Yayla Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları'nda çocuklara basketbol, tenis, futbol, masa tenisi, karate ve güreş branşlarında eğitimler veriliyor.

Belgrad Ormanı'nda sağlık yürüyüşü ve koşular ile Yaz Spor Okullarına katılmak isteyenler, Komşu Masa'nın 444 31 12 numaralı hattını arayabilirler.

"Komşularımızın sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefledik"

Pandemi sürecinde verdiği hizmetlerle Şişlilerin yanında olan Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Bu süreçte evinde vakit geçiren ve hareketsiz kalan komşularımızın spor yaparak bağışıklık sistemlerini güçlendirmelerini ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini hedefledik. Yazın gelmesiyle birlikte komşularımızın ve çocuklarımızın açık havadan daha fazla istifade etmeleri adına, onları hem hareketlendirici hem de eğlendirici spor aktivitelerini hayata geçirdik" dedi.

Kaynak: Bültenler

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