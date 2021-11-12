ŞİŞLİ'DE 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' DENETİMİ

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Şişli'de, 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında emniyet kemeri denetimi yapıldı. Kaymakam Ali Fuat Türkel'in de katıldığı denetimde polis, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde kurulan noktada sürücülere uyarılarda bulunularak emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan yönetiminde gerçekleşen denetime Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel de katıldı. Türkel, bazı sürücülere kendini tanıttıktan sonra proje hakkında bilgiler verdi. Denetimde ayrıca sürücülere, üzerinde kemer işareti bulunan maskeler dağıtıldı.

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel projeyle ilgili olarak Biz zaman zaman çeşitli vesilelerle, trafikte duyarlılığı artırmak adına bakanlığımız trafik duyarlılığını artırmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Bu haftaki mottomuz da 'Bi hareketinize bakar hayat'. Emniyet kemeri konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak amacıyla hep beraber bir uygulama yapıyoruz. Trafikte emniyeti kemerinin riski yüzde 60 oranında azalttığı belirtiliyor. Dolayısıyla lütfen sürücülerimiz emniyet kemerini kullanarak araç kullansınlar kendilerini ona davet ediyorum diye konuştu.

KADIKÖY'DEKİ DENETİMLER

Kadıköy'de de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimlere, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da katıldı.