Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı
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Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı

24.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:53

Şişli'de çocuğuyla alışverişe çıkan annenin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli kadın, çocuk arabasında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Şişli'de alışverişe çıkan çocuklu kadınları hedef alarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadının hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Olay, Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla alışverişe çıkan annenin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli kadın çocuk arabasında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Cep telefonunun çalındığını fark eden anne polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkalini tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında aynı şüphelinin 2 farklı hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yaren D.(19) olduğu öğrenilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çocuk arabalarından telefonları çaldığı görülüyor. Şüphelinin hırsızlığın ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydediliyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan Yaren D.'nin 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'nin yanı sıra Yankesicilik' suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yaran D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (11)
AA: BUKADAR NET ISPAT VARKEN ALLAHIN ADALETİNİ UYGULAMA, ADLİ KONTROLLE SERBEST. YANİ DAHA D, KKATLİ OL DEVAM . SONRASINDA TOPLUM NEDEN BOZULDU DİYE DERT YANARIZ.
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VAY BE KADIN ÖZGÜR: helal sana adalet helal
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AKSARAY: memleket resmen suç işleme meydanına döndü. namuslu insanların yuvasını dağıtmak suç değil-fuhuş suç değil-hırsızlık suç değil-kadınları ve kızları kötü yola düşürüp fuhuşa sürüklemek suç değil-askere polise kafa tutup karşı gelmek suç değil-neymiş insan haklarıymış ulan ben böyle yasaları ve insan hakları kanunu kabul etmiyorum.
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