Meyve bıçağı ile sırtından bıçaklanan adam bıçağı kendisi çıkarttı

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Olay, Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi 3050 sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın bahçe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sırtında meyve bıçağı ile bıçaklanan Hakan Kaya (32), bahçeye gelerek burada bulunan arkadaşının ablasından yardım istedi. Şahıs bu sırada iddiaya göre yarısına kadar giren bıçağı kendi elleri ile çıkardı. Daha sonra ise bayılarak yere düştü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, şahsa ilk müdahaleyi yaparak ardından hastaneye kaldırdı.

"BIÇAĞI KENDİSİ ÇIKARDI"

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler vatandaşların ifadelerine başvurdu. Olayın nasıl gerçekleştirildiği araştırılıyor. Şahsa yardım ederek sağlık görevlilerine haber veren şahsın arkadaşının ablası Tülay Tanış, "Ben yardım ettim. Battaniyenin üzerine yatırdım. Bıçağı kendisi çıkardı. Kazaktan tam gibi gördüm ama yarıdan fazlası girmişti. Baban 'Beni sırtımdan bıçakladılar, göremedim. Bir düşmanım' dedi. Kimin bıçakladığını söyleyemeden bayıldı. O anda titriyordu. Komşumuzun oğlu olur. Ambulansı aramamızı istedi. Yardım istedi. Ben de yardım etti" sözlerine yer verdi.