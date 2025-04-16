Sırrı Süreyya Önder öldü mü, yaşıyor mu?

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. İstanbul'da bir özel hastanede tedaviye alınan Önder'in hayati riskinin olduğu belirtilirken, partiden yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir." denildi. Sırrı Süreyya Önder öldü mü, yaşıyor mu?

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Aynı zamanda İmralı heyeti üyesi olan Önder, İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Önder'in durumunun kritik olduğu belirtildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir."

2023 YILINDA MECLİS'TE RAHATSIZLANMIŞTI

Sırrı Süreyya Önder, 22 Aralık 2023 tarihinde Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Önder, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Gazeteci Seyhan Avşar, Önder'in son durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"DEM Partili isimlerle konuştum. Maalesef Sırrı Süreyya Önder'in durumu kritik. Şimdi hastaneye geçiyorum. Gelişmeleri anlık olarak aktaracağım."

"Sağlık Bakanlığı ile görüştüm. Onlarda Sırrı Süreyya Önder'in durumunun ciddi olduğunu aktardı. Sağlık Bakanı süreci yakından takip ediyor.Şu aşamada herhangi bir hastaneye sevki söz konusu değil."

"Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesiyle alakalı resmi açıklama DEM Parti'den geldi. DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."