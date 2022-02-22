Sırp lider Dodik'ten olası yaptırımlara karşı Bosna'nın ilerlemesine engel olma tehdidi

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım kararı çıkması durumunda Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin, Bosna Hersek Federasyonu kalkınma projelerine desteğini çekeceğini açıkladı.

Dodik, Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) partisi başkanlık toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'in tamamının ilerlemesini durdurmak istiyorlarsa bize yaptırım uygulamaları işe yarayacaktır." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Bosna Hersek Sırp Entitesi'ne yaptırım uygulama politikasının destek alamayacağını öne süren Dodik, "Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi ve Sırp halkı hakkında gerçekleri söylemeyen birinin yaptırım politikaları dünya liderleri tarafından desteklenmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvat Ulusal Parlamentosunun (HNS) seçim kanununun değişmesini istemesini akla yatkın ve anlaşılır bulduğunu belirten Dodik, her milletin kendi temsilcisini seçme hakkı olması gerektiğini söyledi.

Dodik, "Boşnak politikacıların hırsları, bizi sivil örgütlendirme adı altında azınlık konumuna getirmektir, bu da kabul edilemez. Biz anayasamızı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'ni, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik ve ortaklarını "Bosna-Hersek'teki ayrılıkçı politikaları" nedeniyle yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

ABD yönetimi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'i, yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Hırvat Ulusal Parlamentosu

Bosna Hersek'te 3 kurucu halktan biri olan Hırvatlar, Ekim 2022'de gerçekleştirilmesi planlanan seçimler öncesi, seçim yasası değişikliği olmaması durumunda kendi bölgelerini oluşturmak için siyasi bir süreç başlatabileceklerini belirtmişti.

Bosnalı Hırvat siyasi partilerini temsil eden Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ve Hırvat Ulusal Parlamentosu (HNS), seçim kanunu hususunda değişikliklerin yapılmaması durumunda "seçim şartları karşılanmamış ve seçim yapılamaz" düşüncesi ile hareket edeceklerini ifade etmişti.