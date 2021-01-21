Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 20'nci hafta

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerden kadınlar, HDP binası önündeki eylemlerini 20'nci haftada da sürdürdü. 7 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için HDP önüne gelen Emine Üstek, evladının piknik bahanesiyle kandırılıp, dağa götürüldüğünü söyledi.

Çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile Şırnaklı kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Tırnakçı HDP', 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

'PİKNİK İLE KANDIRIP DAĞA GÖTÜRDÜLER'Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, "Ben oğlum için HDP binası önüne geliyorum. Oğlumu getirene kadar da devam edeceğim. Yağmur ve kara rağmen her hafta buraya geleceğim. Oğlumu bir piknik ile kandırıp dağa götürdüler" diye konuştu.Hamdiye Aslan da oğlu Doğan'ın 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, şunları söyledi: "Kar da yağsa soğuk da olsa biz evde duramayız. Ciğerimiz dağ başında. Oğlum 14 yaşında kar ve soğuk altında. Ne hakları vardı 14 yaşındaki oğlumu sattılar? HDP kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyor. Bizi HDP önüne getirmeye mecbur bıraktılar. Ben çocuğumu istiyorum. Artık evde oturamıyoruz, yüreğimiz yanıyor. Uykumuz artık gelmiyor. Biz bütün dünyaya sesleniyoruz. Kendi çocuklarını okutuyorlar. Bu HDP diyor ki 'Biz Kürt'üz'. Bu hainler, Kürt çocuğunu sattılar. Kürt'lerin hakkını niye savunmuyorlar?"

Yürüyüşe katılan şehit yakını Dilek Em de 20 haftadır eyleme destek verdiklerini anlatarak, desteğe devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Selim YALÇIN