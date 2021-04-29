Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı

Şırnak ve Hakkari'de, İçişleri Bakanlığı tarafından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile eş zamanlı olarak, Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5 bin 280 personel ve 352 operasyonel tim harekata dahil oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak'ın kuzeyinde icra edilmekte olan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde; bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde 'Eren Cudi-Besta' ve Hakkari İlinde 'Eren Kazan Oğul' operasyonları başlatıldı.

5 BİN 280 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Bahse konu operasyonlarda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5 bin 280 personel ve 352 operasyonel tim görev alıyor.

22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak 2021'de başlatılan 'Eren Operasyonları' kapsamında bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı, 666 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN