Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi'de Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi'de Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

05.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:52
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi'de Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesinde Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesinde Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Pehlivan'u, Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Okul Müdürü Mehmet Mete, Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, iş insanları Kahraman Kahraman ile Erhan Çevik, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı.

Resim sergisi açılışına katılan Pehlivan, "Resim öğretmeni Esin Polat rehberliğinde öğrencilerin çizdiği resim sergisini gezdi, sergi hakkında bilgi aldı.

Pehlivan, EBA Destek Merkezi olarak da kullanılacak olan, içerisinde 8 bilgisayar ve 3 bin kitap barındıran Z Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirerek hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Kütüphaneye sağladıkları desteklerden dolayı Tellioğlu ile Kahraman ve Çevik'e plaket takdim ederek teşekkür etti.

Ziyarette Vali Pehlivan'a Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılınç, İlçe Emniyet Müdür V. Davut Gerek, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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