Şırnak'tan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi

28.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:00

Şırnak'ta Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi.

Şırnak Valiliği, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde "Elazığlılar üşümesin" sloganıyla düzenlenen kampanyada toplanan battaniye, çocuk bezi, ısıtıcı gibi malzemelerin yer aldığı 4 kamyon yardım malzemesi, Malatya ve Elazığ'a ulaştırılmak üzere AFAD Koordinasyon Merkezine teslim edildi.

İsmet Paşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, tüm imkanlarıyla depremden etkilenenlerin yardımına koşan vatandaşlara teşekkür etti.

Depremlerin ardından devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölge için seferber olduğunu kaydeden Pehlivan, depremzedeler için 4 kamyon ihtiyaç malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Milletin dar zamanlarda hem ülke içinde hem de ülke dışında ihtiyaç sahibi bütün insanların yardımına tarih boyunca koştuğunu aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bugün de koşuyor. Bu çok önemli. Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, inancımız ve kültürümüzün bir gereği. Bunu en iyi ortaya koyan ülkelerin, milletlerin başında devletimiz ve milletimiz geliyor. İnşallah böyle afetler bir daha yaşanmaz diye temenni ediyor ve Elazığ, Malatya ve çevre illerde yaşanan deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan 4 kamyon, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın dua etmesinin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA