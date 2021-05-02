Yasakta her yer sessizliğe büründü
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Yasakta her yer sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Yasakta her yer sessizliğe büründü Şırnak'ta yasaklara uyan vatandaşlar evlerine kapandı.

Yasakta her yer sessizliğe büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ta yasaklara uyan vatandaşlar evlerine kapandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın ilk hafta sonunda köylerde sessizlik hakim.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkamadı. Baharın gelişiyle beraber yeşile bürünen köylerde vatandaşlar tedbirleri elden bırakmıyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde muhtar mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Cadde ve sokaklar boş kaldı. Köy Muhtarı Razaman Gökçe, günlerdir yasaklar nedeniyle kimsenin evlerinden çıkmadığını söyledi. Muhtar Gökçe, "Korona virüs salgınına karşı hepimiz evdeyiz. Her yer boş kaldı. Biz hem camiden ezan vakti sonrası anonslar yapıyoruz. Hem de mahalle mahalle dolaşıp kimse dışarı çıkmasın diye uyarıda bulunuyoruz. İnşallah tez zamanda bu vebadan kurtulacağız" dedi.

Yasakta her yer sessizliğe büründü
Yasakta her yer sessizliğe büründü
Yasakta her yer sessizliğe büründü
Yasakta her yer sessizliğe büründü
Yasakta her yer sessizliğe büründü
Yasakta her yer sessizliğe büründü
Yasakta her yer sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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