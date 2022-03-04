Şırnak'ta Yeşilay gönüllülerinden okullara ziyaret

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında her türlü zararlı alışkanlıkla mücadele için okulları ziyaret eden Yeşilay gönüllüleri, köy köy dolaşıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay Haftası'nda okullarda öğrencilere eğitim verildi. Yeşilay ilçe temsilcisi Serdar Gükçe, gönüllü Yeşilay ekipleriyle beraber okul ziyaretleri yaparak öğrencilere zararlı alışkanlıklardan uzak durma ile ilgili eğitimler verdi. Türkiye'nin dört bir yanında zararlı alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilay ekiplerinin eğitimler vermeye devam ettiğini belirten Gükçe, "Şırnak İl Başkanımız Mahsun Çağın Bey'in talimatlarıyla ilçemizdeki ilk, orta ve liselerde öğrencilerle bir araya geldik. Alkol, sigara, madde bağımlılığı başta olmak üzere diğer bağımlılıklarla ilgili seminerler verdik. Çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel