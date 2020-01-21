Şırnak'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı yapıldı

21.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:44

Şırnak'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Şırnak'ın terör örgütünün saldırıları dolayısıyla tarım ve üretimde istenilen seviyeye gelemediğini söyledi.

Kentin çok büyük potansiyele sahip olduğuna işaret eden Özlü, Şırnak'ı tarım ve üretimde daha iyi yerlere getirmek için Bakanlıkça bütün imkanları kullanacaklarını kaydetti.

Şırnak için seferberlik başlattıklarını işaret eden Özlü, "Özellikle genç çiftçilere yönlenmemiz lazım. Bundan sonra plan ve projelerimizi uygulamaya geçireceğiz." dedi.

Süt üretimi 8 milyondan 22 milyon tona yükseldi

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan ise tarımsal ve hayvansal gıdanın önemine işaret ederek gıda üretiminin Bakanlığın desteğiyle her geçen gün arttığını söyledi. 2002 yılında 9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısını 18 milyona çıktığını aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 22,2 milyon tona, et üretimimiz ise 420 bin tondan 1 milyon 100 bin tona ulaşmıştır. Bunları daha iyi seviyelere ulaştırmak tarımsal üretimimiz artırmak için desteklerimize devam edeceğiz. Sizler de bu destekler doğrultusunda üretiminizi daha da iyi seviyelere getirmeye gayret göstereceksiniz. Her türlü desteği vermeye hazırız."

Toplantıya, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer ile Şanlıurfa Orman İşletme Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da katıldı.

Kaynak: AA