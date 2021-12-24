Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye çıktı... Ekipler tüneller açarak ilerliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye çıktı... Ekipler tüneller açarak ilerliyor

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Haberler | Güncel

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye çıktı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye çıktı... Ekipler tüneller açarak ilerliyor

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Yolları açma çalışmalarına devam eden ekipler, tünel açarak ilerliyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan soğuk hava yüksek kesimli yerlerde kara neden oldu. Eksi 20 derecenin altına düşen hava sıcaklığı ekiplere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı Beytüşşebap'a bağlı Süryani köyü ve Cevizağaç köyünde karla mücadele çalışmaları Özel İdare ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bunan yüksek rakımlı Cevizağaç köyünün yanı sıra Beşağaç, Ballı, Güneyyaka ve Bölücek grup köy yolları ulaşıma açıldı.

"Çığ riski var ama yine de çalışıyoruz"

Kepçe operatörü Şehmus Cin, Kaymakam Hasan Uğuz'un talimatlarıyla ekip arkadaşlarıyla beraber koordineli çalıştıklarını söyledi. Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığını, yolları açık tutmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Cin, "10 yıldır bu işi yapıyorum, çığ olan bölgeleri bildiğimiz için tedbirliyiz. Bölgenin tamamını biliyoruz. Çığ riski var ama yine de çalışıyoruz. Yollarımızın tamamını açtık. Kar, aralıksız yağıyor, nöbetteyiz. Kış ayı boyunca bu çalışmalarımız sürecek" şeklinde konuştu.

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye çıktı... Ekipler tüneller açarak ilerliyor

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye çıktı... Ekipler tüneller açarak ilerliyor

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye çıktı... Ekipler tüneller açarak ilerliyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 Giresun'da okullara kar tatili

Giresun'da okullara kar tatili

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title