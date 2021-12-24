ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye çıktı... Ekipler tüneller açarak ilerliyor

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Yolları açma çalışmalarına devam eden ekipler, tünel açarak ilerliyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan soğuk hava yüksek kesimli yerlerde kara neden oldu. Eksi 20 derecenin altına düşen hava sıcaklığı ekiplere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı Beytüşşebap'a bağlı Süryani köyü ve Cevizağaç köyünde karla mücadele çalışmaları Özel İdare ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bunan yüksek rakımlı Cevizağaç köyünün yanı sıra Beşağaç, Ballı, Güneyyaka ve Bölücek grup köy yolları ulaşıma açıldı.

"Çığ riski var ama yine de çalışıyoruz"

Kepçe operatörü Şehmus Cin, Kaymakam Hasan Uğuz'un talimatlarıyla ekip arkadaşlarıyla beraber koordineli çalıştıklarını söyledi. Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığını, yolları açık tutmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Cin, "10 yıldır bu işi yapıyorum, çığ olan bölgeleri bildiğimiz için tedbirliyiz. Bölgenin tamamını biliyoruz. Çığ riski var ama yine de çalışıyoruz. Yollarımızın tamamını açtık. Kar, aralıksız yağıyor, nöbetteyiz. Kış ayı boyunca bu çalışmalarımız sürecek" şeklinde konuştu.