Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilgili kurum yetkililerince, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında il genelinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda, kolluk birimlerinin mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurun yaşamsal, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her koşulda korunması ve şiddetin önlenmesi konularında yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda kurumların iş birliği ve atılacak adımlar görüşüldü, bazı kararlar alındı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selim Kuş, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Şimşek, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Serkan Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ve komisyon üyeleri katıldı.

Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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