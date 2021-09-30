Şırnak'ta kadın hastanın böbreğindeki tümör kapalı yöntem ameliyatla alındı - Haberler
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Şırnak'ta kadın hastanın böbreğindeki tümör kapalı yöntem ameliyatla alındı

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta kadın hastanın böbreğindeki tümör kapalı yöntem ameliyatla alındı

Şırnak'ta 1 ay önce karın ağrısı ikayetiyle hastaneye başvuran kadının, laparoskopi yöntemiyle böbreğindeki 1,5 santimetrelik tümör çıkarıldı.

BATMAN (AA) - Şırnak'ta 1 ay önce karın ağrısı ikayetiyle hastaneye başvuran kadının, laparoskopi yöntemiyle böbreğindeki 1,5 santimetrelik tümör çıkarıldı.

Merkeze bağlı Kasrik beldesinde oturan 63 yaşındaki Şirin Turgun, karın ağrısı şikayetiyle 2 ay önce Batman'daki çeşitli hastanelere başvurdu ancak tedaviye rağmen şikayetleri devam etti.

Bunun üzerine Şırnak Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran'a başvuran Turgun'un tetkiklerinde böbreğinin üstünde 1,5 santimetrelik tümör olduğu tespit edildi.

Demirkıran ve ekibinin 2 gün önce gerçekleştirdiği kapalı ameliyatta 1,5 santimetrelik tümör çıkarılan Turgun, taburcu edildi.

Tetkiklerde böbreğindeki kanserli kitleyi çıkartarak böbreğinin tamamını alınmaktan kurtardıklarını anlatan Demirkıran, "İleri araştırmalarını yaptık. Yapılan tomografisinde kitlenin kanser olma ihtimalinin yüksek olduğunu bulduk. Ardından hastamızın ameliyatını planladık. Daha önce bu ameliyatlar 10 ile 15 santimlik açık kesiler ile yapılıyordu." dedi.

Küçük kitlelerde böbrek kanserlerini tedavi etmeye gerek kalmadan sadece kitlenin alınarak böbreğin yerinde bırakıldığını aktaran Demirkıran, bu sayede böbreğin sağlıklı çalışarak hastanın hayatını devam ettiğini anlattı.

Ameliyatı kapalı yöntemle yaptıklarını belirten Demirkıran, şöyle devam etti:

"Bu ameliyatlar daha çok üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri gibi ekip olarak çalışan, üçüncü basamak hastane olarak tabir edilen yerlerde yapılıyor. Ameliyatı yaparken destek olan meslektaşım Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Murat Gülşen'e ve hastane yönetimine teşekkür ederim."

Turgun da Demirkıran ve ekibinin yaptığı ameliyatla şikayetlerinin sona erdiğini anlatarak, "Allah ondan ve ekibinden razı olsun. Artık ağrılarım yok denecek kadar azaldı, ne kadar teşekkür etsem azdır." ifadelerini kullandı.

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
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