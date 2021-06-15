ŞIRNAK'TA 'HAYAT BOYU ÖĞRENME' SERGİSİ AÇILDI
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ŞIRNAK'TA 'HAYAT BOYU ÖĞRENME' SERGİSİ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası kapsamında, sergi açıldı.

ŞIRNAK'ta, 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası kapsamında, sergi açıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Kademeli normalleşme süreciyle birlikte, Halk Eğitim Merkezi kursları eskiden olduğu gibi, canlılığa, o hareketli günlerine kavuşacak" dedi.

Şırnak, 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası etkinlikleri kapsamında, el emeği ürünler sergide beğeniye sunuldu. Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kursiyerlerinin ürünlerinin beğeniye sunulduğu serginin açılışına, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Babuğ, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılışında konuşan Vali Pehlivan; 'Hayat Boyu Öğrenme' şenlikleri, il genelinde bütün halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca hayata geçirilen kursların adeta finali niteliğinde' dedi.

2 BİN KURSTA 30 BİN KİŞİ EĞİTİM ALDI

Pandeminin kursları olumsuz etkilediğini dile getiren Vali Pehlivan, '2020-2021 Eğitim-Öğretim sezonu boyunca, ilimiz genelinde 30 binin üzerinde kursiyerimiz, açılan kurslarda eğitim alıp becerilerini geliştirdi. Toplamda 2 bine yakın kurs düzenlendi. Pandemi şartları birçok alanda olduğu gibi, bu alandaki faaliyetleri de etkiledi. Ama kademeli normalleşme süreciyle birlikte, Halk Eğitim Merkezi kursları eskiden olduğu gibi, canlılığa, o hareketli günlerine kavuşacak' diye konuştu.

Konuşmaların ardından, sergi ziyaret açıldı. Sergide kilim, ahşap yakma, modelistlik, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve geri dönüşüm malzemeleri başta olmak üzere, çok sayıda el işi ürünler yer alıyor. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

ŞIRNAK'TA 'HAYAT BOYU ÖĞRENME' SERGİSİ AÇILDI
ŞIRNAK'TA 'HAYAT BOYU ÖĞRENME' SERGİSİ AÇILDI
ŞIRNAK'TA 'HAYAT BOYU ÖĞRENME' SERGİSİ AÇILDI
ŞIRNAK'TA 'HAYAT BOYU ÖĞRENME' SERGİSİ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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