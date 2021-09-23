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Şırnak'ta hareketlilik haftası yürüyüşü düzenlendi

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Şırnak'ta hareketlilik haftası yürüyüşü düzenlendi

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta 'Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta 'Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi. Ömer Kabak Meydanında başlayan yürüyüşe, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, kurum müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Spora, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor. Amacımız her yaştan herkesin spor yapmasını teşvik etmek. Bu konuda çağrıda bulunmak. Bir günlük değil, bir haftalık değil aslında, istiyoruz ki bir yaşam tarzı haline gelsin. Erken yaşlarda çocuklarımıza, gençlerimize spor yapmayı, sporun önemini, gençlik merkezlerimizde, spor faaliyetlerimizde herkesin kendine uygun, yaşına uygun sporu ömrü boyunca yapmasını öneriyoruz. Tesisleşme anlamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok çeşitli yatırımları var. Spor salonlarından, yüzme havuzlarına kadar tesislerimiz her geçen gün artıyor. Tesislerimiz arttıkça gençlerimiz vatandaşlarımız bu tesisleri daha fazla kullanıyor. Geçen hafta açıklanan istatistiklere göre Türkiye'de bu tesisleri en çok kullanan ilk 5 il arasındayız" dedi.

Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Gazi Caddesi istikametinde Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sonrası Vali Ali Hamza Pehlivan ve Rektör Mehmet Emin Erkan genç sporcular ile badminton oynadı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta hareketlilik haftası yürüyüşü düzenlendi

Şırnak'ta hareketlilik haftası yürüyüşü düzenlendi

Şırnak'ta hareketlilik haftası yürüyüşü düzenlendi

Şırnak'ta hareketlilik haftası yürüyüşü düzenlendi

Şırnak'ta hareketlilik haftası yürüyüşü düzenlendi

Şırnak'ta hareketlilik haftası yürüyüşü düzenlendi

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